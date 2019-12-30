Xiaomi, Watch Color isimli yeni akıllı saatini duyurdu. Şirket, yaptığı açıklamalarda bu akıllı saatin herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmayacağını söylerken, akıllı saatin fiyatından ve özelliklerinden bahsetmedi.

Akıllı telefon sektörünün gelişmesi ve akıllı telefonların çok daha işlevsel bir hale gelmesiyle birlikte, hayatımıza yeni nesil ürünler de girdi. Bu ürünlerden bir tanesi de akıllı saatler ve kullanıcılar, piyasaya sürüldükleri ilk günden beri akıllı saat ve akıllı saatlerin küçük versiyonları olan akıllı bilekliklere büyük bir ilgi gösterdiler. Hal böyle olunca da teknoloji üreticileri, ürün paletlerine akıllı saat ve akıllı bileklik türünde pek çok ürün eklemiş durumdalar.

Akıllı bileklik dediğimiz zaman akıllara gelen ilk üretici, Çinli teknoloji devi Xiaomi oluyor. Şirket, özellikle de "Mi Band" serisiyle sektörün göz bebeklerinden bir tanesi olmayı başardı. Ancak Xiaomi'nin akıllı saat sektöründeki çalışmaları bunlarla da sınırlı değil. Şirket, tüketicilerin karşısına zaman zaman daha farklı ve işlevsel akıllı saat modelleriyle de çıkıyor. Xiaomi şimdiyse, "Watch Color" isimli yeni akıllı saat modelini duyurdu.

Xiaomi, hiçbir özelliğini ve fiyatını açıklamadan yeni akıllı saatini duyurdu

Xiaomi, yeni akıllı saatini duyurdu ancak bu akıllı saatin hangi renklere sahip olacağını, teknik özellik olarak neler sunacağını ve fiyatını açıklamadı. Xiaomi'ye göre yeni akıllı saatleri, tüm tüketici tercihlerini karşılayan ve cinsiyet farkı gözetmeyen bir ürün olarak karşımıza çıkacak. Watch Color hem farklı renk seçenekleri hem de özelleştirilebilir kordon yapısıyla dikkatleri üzerine çekecek.

Xiaomi, Watch Color'un teknik özelliklerine değinmedi ancak bu cihazla ilgili bazı söylentiler mevcut. Öyle ki Watch Color'un 1.39 inç boyutunda dairesel bir ekrana sahip olacağı, kalp atışı, barometre, ivmeölçer ve su geçirmezlik sertifikasıyla birlikte geleceği söyleniyor. Aslına bakacak olursak, neredeyse tüm akıllı saatlerin sahip olduğu bu ortak özelliklerin Watch Color'da da olacağının söylenmesi, fazlasıyla mantıklı.

Xiaomi, Watch Color'un fiyatını da açıklamadı ancak bu ürünün çıkış tarihini paylaştı. Yapılan açıklamalara göre Watch Color, 3 Ocak itibarıyla Çinli teknoloji tutkunları tarafından satın alınabilecek. Bizler de 3 Ocak tarihinin gelmesiyle birlikte Watch Color'un teknik özelliklerini ve fiyatını öğrenme imkanı yakalayacağız.