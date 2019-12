MIUI 11’e Yeni Bir Always On Display Eklentisi Geliyor

Xiaomi’nin Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü, geçtiğimiz ekim ayının ortalarında yayınlanmaya başlamıştı. Şirket, bu arayüzün Always on Display özelliğine ‘Screen-Off Signature’ isimli yeni bir eklenti getirdi.

Dünyanın en büyük 4. akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, geçtiğimiz ekim ayının ortalarında Android 10 tabanlı MIUI 11 güncellemesini yayınlamıştı. Şu anda 27 adet akıllı telefon modeli için bu güncellemeyi yayınlayan Xiaomi, önümüzdeki haftalarda bu güncellemeyi daha fazla telefona entegre edebilmek için elinden geleni yapıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı raporlarda Xiaomi’nin Android 10 tabanlı MIUI 11 arayüzü için renk yönetimi ve ses ekolayzır özellikleri üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı. Arayüz güncellemesi yayınlanalı kısa bir süre olmasına rağmen yeni özellikler için elinden geleni yapan Xiaomi, yeni arayüzünün Always on Display özelliği için de yeni bir eklenti getirecek. ‘Screen-Off Signature Display’ isimli eklenti, şu anda test aşamasında.

Kullanıcılar bu özelliği diledikleri gibi özelleştirebilecek

Screen-Off Signature Display isimli özellik, MIUI 11’de halihazırda var olan Always on Display özelliğine bir eklenti olarak gelecek. Bildiğiniz üzere Always on Display, akıllı telefonunuzun ekranını kapattığınız zaman ekranda saati veya tarihi gösterebilmenize olanak veriyordu. Xiaomi’nin yeni güncelleme ile getireceği bu özellikte kullanıcılar, diledikleri bir yazıyı ekranlarında gösterebilecekler ve bu şekilde saat veya tarihin yanında kullanıcıların yazdıkları yazılar gözükecek. MIUI 11 arayüzüne sahip olan kullanıcılar yazdıkları yazının boyutunu, rengini, kalınlığını ve uzunluğunu ayarlayabilecek.

Bu özellik hakkındaki tek büyük endişe ise güç kullanımı oldu. Bazı geliştiriciler, Xiaomi’nin getirmek üzere olduğu bu yeni özelliğin fazlasıyla güç kullanabileceğini ve dolayısıyla telefonun şarjının durduğu yerde daha hızlı bir şekilde bitebileceğini belirtiyorlar. Xiaomi ise bu özelliğin batarya kullanımına çok büyük bir etkisi olmayacağını belirtiyor. Bunun yanı sıra Xiaomi, bu özelliğin zorunlu olmadığını ve istemeyen kullanıcıların bu özelliği aktif etmeden telefonlarını kullanabileceklerini belirtiyor.