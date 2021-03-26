Xiaomi Yeni İşlemcisini Tanıtacağı Tarihi Açıkladı

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, yeni işlemcisini önümüzdeki pazartesi günü düzenlenecek lansman etkinliğinde tanıtacağını duyurdu. Yeni işlemcinin, bir görüntü sinyal işlemcisi (ISP) olacağına dair söylentiler mevcut.

Piyasaya sürdüğü fiyat/performans ürünleriyle adından sıkça söz ettiren Çinli teknoloji devi Xiaomi, akıllı telefonlardan bilgisayarlara ve tüketici elektroniğine kadar oldukça geniş bir ürün gamına sahip. Ürün çeşitliliğini her geçen gün artıran şirketin son olarak kendi işlemcisini geliştirdiğine dair raporlar ortaya çıkmıştı.

İşlemci sektörüne pek de uzak olmayan Çinli üretici, ilk kez 2017 yılında Surge S1 adı verilen bir yonga seti geliştirmişti. Ardından Xiaomi'nin Surge S2'yi duyuracağı öne sürülse de beklenen olmamış ve yeni nesil yonga seti tanıtılmamıştı. Bugünse şirket, kendi tasarımına sahip yeni bir işlemciye sahip olduğunu resmen onayladı.

Xiaomi, kendi işlemcisini tanıtacak:

Sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre söz konusu çip yonga seti özellikleri taşımayacak ve bir görüntü sinyal işlemcisi (ISP) olacak. Bu noktada daha önceki raporlar, Xiaomi ISP'nin kameradan gelen verilerin işlenmesinden sorumlu bağımsız bir işlemci olacağını bildirmişti.

Bir diğer iddiaya göreyse yeni işlemci, şirketin 2017 yılında tanıtılan Surge S1 yongasının devamı niteliğinde olabilir. Çinli üretici işlemciye dair fazla detay belirtmediği için bu iddialardan hangisinin gerçek olduğunu henüz bilemiyoruz.

Yeni işlemci pazartesi gün düzenlenecek lansman etkinliğinde duyurulacak:

Duyuruyu sosyal medya hesaplarından yapan Çinli teknoloji devi, yeni işlemcisinin önümüzdeki pazartesi günü düzenlenecek lansman etkinliğinde ilk kez gösterileceğini açıkladı. Bu tanıtımda şirketin yeni amiral gemisi serisi Mi 11'leri de tüm özellikleriyle birlikte ilk kez göreceğiz.