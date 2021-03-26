iPhone 13 Pro'nun Tasarımı ile İlgili Yeni İddia

iPhone 13 Pro'nun tasarımı ve özellikleriyle ilgili ilk bilgiler gelmeye başladı. Aktarılan bilgilere göre Apple, tasarım konusunda ciddi bir değişiklik sunmayacağı iPhone 13 Pro'da yeni bir renk seçeneği sunmayı planlıyor. Ayrıca iPhone 13 Pro ile birlikte LIDAR sensörü, portre modunda da kullanılmaya başlanacak.

Apple’ın yeni iPhone modellerini duyurmasına hala 6 ay gibi uzun bir süre var ancak yeni iPhone 13 ailesi ile ilgili sızıntılar şimdiden gelmeye başlamış durumda. XDA Developers’tan Max Weinbach, iPhone 13 Pro’nun tasarımı ve kamera özellikleri ile ilgili şu ana kadarki en gerçekçi sızıntıyı gerçekleştirmiş olabilir.

Paylaşılan bilgilere göre iPhone 13 Pro, mevcut iPhone 12 Pro modeline kıyasla en azından ekran konusunda büyük bir tasarımsal yenilik sunmayacak. iPhone X’dan bu yana eleştirilen çentik, iPhone 13 Pro’da da varlığını sürdürmeye devam edecek. Yine de Weinbach’a göre Apple’ın çentiğin boyutunu bir miktar da olsa küçültmesi muhtemel.

iPhone 13 Pro, cezbedici bir mat siyah renge sahip olacak

Apple, tasarım noktasında büyük bir yenilik ortaya koymayacağından iPhone 13 Pro modelini iPhone 12 Pro’dan ayırmak için özgün bir renk seçeneği geliştirmeye devam edecek. Bu özgün renk seçeneği, yukarıdaki konsept görsellerde de görmüş olduğunuz gibi mat siyah olacak. Ayrıca Apple’ın bronz ve turuncu renk seçeneklerini de test ettiği ancak piyasaya sürmeyi düşünmediği ifade ediliyor.

iPhone 13 Pro, portre modu için LIDAR sensörünü kullanacak

Apple’ın iPhone 13 Pro modellerinde sunacağı en önemli geliştirmelerden biri, yeni portre modu olacak. iPhone 7 Plus’tan bu yana bokeh efekti oluşturmak için iki kamera lensinin paralaksını ve portre modu için özel geliştirilen bilgisayar algoritmasını kullanıyordu. Ancak aktarılan bilgilere göre iPhone 13 Pro ile birlikte bu yöntem değiştirilecek.

Bildiğiniz gibi Apple, iPhone 12 Pro modelleri ile birlikte akıllı telefonlarına ortam derinliği 3 boyutlu olarak algılayabilen LIDAR sensör eklemişti. iPhone 13 Pro ile birlikte algoritma, bokeh efekti oluşturmak için kamera sensöründen gelen veriler ile LIDAR sensörünün derinlik bilgilerini kullanacak. Böylece özellikle saç gibi ince detaylarda hata yapabilen sanal bokeh efekti yerine çok daha doğru bir efekt sağlanabilecek.