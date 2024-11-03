Xiaomi'nin yeni G24i oyun monitörü tanıtıldı. 23.8 inç IPS panel, 180Hz yenileme hızı gibi yeni özellikleri duyuruldu.

Xiaomi'nin yeni oyun monitörü G24i İngiltere, Avrupa ve ABD'de satışa sunuldu. Eylül ayında tanıtılan cihazın teknik özellikleri ve fiyatı resmen belli oldu.

Xiaomi, oyunculara özel tasarlanan G24i modelini global pazara sundu. G24i, gelişmiş teknik özellikleriyle oyun deneyimini üst seviyeye taşıyabilmeyi hedefliyor.

Xiaomi G24i özellikleri

G24i, 23.8 inç boyutunda kompakt bir IPS panel ve Full HD (1920×1080) çözünürlüğe sahip. Ekran, yatay ve dikey olarak 178 derece geniş izleme açıları sunarken, 250 nit maksimum parlaklık değeri ile dikkat çekiyor. Düşük Mavi Işık sertifikası ile uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltmayı hedefliyor.

Oyuncular için önemli bir özellik olan 180Hz yenileme hızı, standart 60Hz ekranlara göre hareket bulanıklığını önemli ölçüde azaltıyor. 1ms GtG tepki süresi, hızlı hareketlerde hayalet efekti ve izleme etkilerini en aza indiriyor. Monitör, AMD FreeSync teknolojisi ile grafik kartı uyumluluğu sağlayarak, oyun sırasında daha efektif görseller sunacak. Aynı zamanda bilgisayar veya oyun konsollarına bağlanmak için bir DisplayPort ve bir HDMI portu sunuyor.

Xiaomi oyun monitörü G24i fiyatı

G24i, İngiltere'de 89.99 sterlin, Avrupa bölgesinde 119.99 euro ve ABD'de 129.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.