Xiaomi merakla beklenen yeni tablet modelleri Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro’yu resmî olarak tanıttı.
Orta segment diyebileceğimiz işlemcilerle donatılmış olan Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle gelirken, daha güçlü olan Pad 7 Pro modeli Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alıyor.
Her iki modelde de 11,2 inç büyüklüğünde 3200x2136 piksel çözünürlüğe sahip, 3:2 en-boy oranında bir LCD ekran bulunuyor. Ekran, yüksek bir görsel deneyim için 144 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yeni tabletlerin pil kapasiteleri 8.850 mAh olarak belirlenirken Pad 7, 45W hızlı şarj desteği, Pad 7 Pro ise 67W hızlı şarj desteği sunuyor.
Kamera özelliklerine baktığımızda Pad 7’de 13MP arka ve 8MP ön kamera yer alırken, Pad 7 Pro’da 50MP arka ve 32MP ön kamera dikkat çekiyor. Her iki tablette de yana monte edilmiş parmak izi sensörü mevcut. Ayrıca her iki model de Xiaomi’nin yeni HyperOS 2 işletim sistemi ile geliyor.
Depolama ve RAM seçeneklerine geldiğimizde ise Pad 7 ve Pad 7 Pro, kullanıcılarına 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB seçeneklerini sunuyor. Bunun yanı sıra Pad 7 Pro, 12/512GB seçeneğine sahip özel bir versiyonla da satışa çıkacak.
Xiaomi Pad 7 serisi özellikleri
|Xiaomi Pad 7
|Xiaomi Pad 7 Pro
|Ekran
|11.2 inç, 2136 x 3200 piksel
800 nit parlaklık
144Hz yenileme hızı
Dolby Vision, HDR10, IPS LCD
|11.2 inç, 2136 x 3200 piksel
800 nit parlaklık
144Hz yenileme hızı
Dolby Vision, HDR10, IPS LCD
|İşlemci
|Snapdragon 7+ Gen 3
|Snapdragon 8s Gen 3
|RAM
|8/12 GB
|8/12 GB
|Depolama
|128/256 GB
|128/256/512 GB
|Arka Kamera
|13MP
|50MP
|Ön Kamera
|8MP
|32MP
|Pil
|8.850 mAh, 45W hızlı şarj
|8.850 mAh, 67W hızlı şarj
|İşletim Sistemi
|HyperOS 2
|HyperOS 2
|Boyut ve Ağırlık
|251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g
|251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g
Xiaomi Pad 7 serisi fiyatları
|Model
|Fiyat
|Xiaomi Pad 7 - 8 GB + 128 GB
|280$
|Xiaomi Pad 7 - 8 GB + 256 GB
|322$
|Xiaomi Pad 7 - 12 GB + 256 GB
|364$
|Xiaomi Pad 7 Pro - 8 GB + 128 GB
|350$
|Xiaomi Pad 7 Pro - 8 GB + 256 GB
|392$
|Xiaomi Pad 7 Pro - 12 GB + 256 GB
|434$
|Xiaomi Pad 7 Pro - 12 GB + 512 GB
|490$
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