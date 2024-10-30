Xiaomi Yeni Bütçe Dostu Tabletleri Pad 7 ve Pad 7 Pro'yu Tanıttı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Xiaomi gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde Pad serisi yeni tabletleri Pad 7 ve Pad 7 Pro'yu görücüye çıkardı.

Xiaomi merakla beklenen yeni tablet modelleri Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro’yu resmî olarak tanıttı.

Orta segment diyebileceğimiz işlemcilerle donatılmış olan Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle gelirken, daha güçlü olan Pad 7 Pro modeli Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alıyor.

Her iki modelde de 11,2 inç büyüklüğünde 3200x2136 piksel çözünürlüğe sahip, 3:2 en-boy oranında bir LCD ekran bulunuyor. Ekran, yüksek bir görsel deneyim için 144 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yeni tabletlerin pil kapasiteleri 8.850 mAh olarak belirlenirken Pad 7, 45W hızlı şarj desteği, Pad 7 Pro ise 67W hızlı şarj desteği sunuyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda Pad 7’de 13MP arka ve 8MP ön kamera yer alırken, Pad 7 Pro’da 50MP arka ve 32MP ön kamera dikkat çekiyor. Her iki tablette de yana monte edilmiş parmak izi sensörü mevcut. Ayrıca her iki model de Xiaomi’nin yeni HyperOS 2 işletim sistemi ile geliyor.

Depolama ve RAM seçeneklerine geldiğimizde ise Pad 7 ve Pad 7 Pro, kullanıcılarına 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB seçeneklerini sunuyor. Bunun yanı sıra Pad 7 Pro, 12/512GB seçeneğine sahip özel bir versiyonla da satışa çıkacak.

Xiaomi Pad 7 serisi özellikleri

  Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad 7 Pro
Ekran 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel
800 nit parlaklık
144Hz yenileme hızı
Dolby Vision, HDR10, IPS LCD		 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel
800 nit parlaklık
144Hz yenileme hızı
Dolby Vision, HDR10, IPS LCD
İşlemci Snapdragon 7+ Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3
RAM 8/12 GB 8/12 GB
Depolama 128/256 GB 128/256/512 GB
Arka Kamera 13MP 50MP
Ön Kamera 8MP 32MP
Pil 8.850 mAh, 45W hızlı şarj 8.850 mAh, 67W hızlı şarj
İşletim Sistemi HyperOS 2 HyperOS 2
Boyut ve Ağırlık 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g

Xiaomi Pad 7 serisi fiyatları

Model Fiyat
Xiaomi Pad 7 - 8 GB + 128 GB 280$
Xiaomi Pad 7 - 8 GB + 256 GB 322$
Xiaomi Pad 7 - 12 GB + 256 GB 364$
Xiaomi Pad 7 Pro - 8 GB + 128 GB 350$
Xiaomi Pad 7 Pro - 8 GB + 256 GB 392$
Xiaomi Pad 7 Pro - 12 GB + 256 GB 434$
Xiaomi Pad 7 Pro - 12 GB + 512 GB 490$

Peki siz Xiaomi Pad 7 serisi tabletler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak : https://www.gsmarena.com/xiaomi_pad_7_and_pad_7_pro_debut_with_112inch_144_hz_32k_display-news-65126.php
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