Xiaomi gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde Pad serisi yeni tabletleri Pad 7 ve Pad 7 Pro'yu görücüye çıkardı.

Xiaomi merakla beklenen yeni tablet modelleri Xiaomi Pad 7 ve Pad 7 Pro’yu resmî olarak tanıttı.

Orta segment diyebileceğimiz işlemcilerle donatılmış olan Pad 7, Snapdragon 7+ Gen 3 işlemciyle gelirken, daha güçlü olan Pad 7 Pro modeli Snapdragon 8s Gen 3 işlemciden gücünü alıyor.

Her iki modelde de 11,2 inç büyüklüğünde 3200x2136 piksel çözünürlüğe sahip, 3:2 en-boy oranında bir LCD ekran bulunuyor. Ekran, yüksek bir görsel deneyim için 144 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yeni tabletlerin pil kapasiteleri 8.850 mAh olarak belirlenirken Pad 7, 45W hızlı şarj desteği, Pad 7 Pro ise 67W hızlı şarj desteği sunuyor.

Kamera özelliklerine baktığımızda Pad 7’de 13MP arka ve 8MP ön kamera yer alırken, Pad 7 Pro’da 50MP arka ve 32MP ön kamera dikkat çekiyor. Her iki tablette de yana monte edilmiş parmak izi sensörü mevcut. Ayrıca her iki model de Xiaomi’nin yeni HyperOS 2 işletim sistemi ile geliyor.

Depolama ve RAM seçeneklerine geldiğimizde ise Pad 7 ve Pad 7 Pro, kullanıcılarına 8/128GB, 8/256GB ve 12/256GB seçeneklerini sunuyor. Bunun yanı sıra Pad 7 Pro, 12/512GB seçeneğine sahip özel bir versiyonla da satışa çıkacak.

Xiaomi Pad 7 serisi özellikleri

Xiaomi Pad 7 Xiaomi Pad 7 Pro Ekran 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel

800 nit parlaklık

144Hz yenileme hızı

Dolby Vision, HDR10, IPS LCD 11.2 inç, 2136 x 3200 piksel

800 nit parlaklık

144Hz yenileme hızı

Dolby Vision, HDR10, IPS LCD İşlemci Snapdragon 7+ Gen 3 Snapdragon 8s Gen 3 RAM 8/12 GB 8/12 GB Depolama 128/256 GB 128/256/512 GB Arka Kamera 13MP 50MP Ön Kamera 8MP 32MP Pil 8.850 mAh, 45W hızlı şarj 8.850 mAh, 67W hızlı şarj İşletim Sistemi HyperOS 2 HyperOS 2 Boyut ve Ağırlık 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g 251.2 x 173.4 x 6.2 mm, 500 g

Xiaomi Pad 7 serisi fiyatları

Model Fiyat Xiaomi Pad 7 - 8 GB + 128 GB 280$ Xiaomi Pad 7 - 8 GB + 256 GB 322$ Xiaomi Pad 7 - 12 GB + 256 GB 364$ Xiaomi Pad 7 Pro - 8 GB + 128 GB 350$ Xiaomi Pad 7 Pro - 8 GB + 256 GB 392$ Xiaomi Pad 7 Pro - 12 GB + 256 GB 434$ Xiaomi Pad 7 Pro - 12 GB + 512 GB 490$

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