Xpeng, "içinde insan var" diyenler için Iron adlı robotunun "çıplak" halini paylaştı

Xpeng’in tanıttığı insansı robot, “içinde gerçek insan mı var?” tartışmalarına yol açtı. Firma bu iddialara doğrudan video ile yanıt verdi.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Çin merkezli otomobil ve teknoloji şirketi Xpeng, tanıttığı insansı robot Iron ile gündeme oturdu. Robotun neredeyse kusursuz görünen dış yapısı ve insanı andıran hareketleri, tanıtım sonrası sosyal medyada “Acaba içinde bir insan mı var?” tartışmalarını başlattı.

Xpeng ise bu iddialara ilginç bir şekilde karşılık verdi: Iron’un iç yapısını ve elektronik bileşenlerini gösteren bir video yayımladı. Böylece robotun gerçekten mekanik olduğu, içinde herhangi bir insan bulunmadığı net bir şekilde ortaya konmuş oldu.

Iron’un ellerinde 22 serbestlik derecesi bulunuyor ve yapay zekâ destekli sistemi sayesinde çevreye tepki verebiliyor. Kafasında bulunan ekran, ona hem etkileşim hem de bilgi paylaşımı kabiliyeti kazandırıyor.

Şirket, Iron’un 2026 sonunda ticari olarak üretime geçmesini hedefliyor. Ayrıca Vision-Language-Action (VLA) adını verdikleri yeni nesil yapay zekâ sistemi sayesinde robotun çevreyle doğal şekilde iletişim kurması planlanıyor.

