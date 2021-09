Herkes için babalığın genel bir tanımı vardır. Ancak izlediğimiz bazı yabancı dizilerde gördüğümüz baba karakterleri bilinen kalıplara uymayan, sıradışı karakterlerdir. Yabancı dizi tarihine damgasına vurmuş dizilerde izlediğimiz bazı sıradışı baba karakterlerini gelin biraz daha yakından tanıyalım.

Ebeveynlik, babalık, annelik gibi kavramlar çoğu zaman kişiye göre değişse de yine de bazı temel tanımlar yapmak mümkün. Anne, sevgi doludur; baba, otoriter ve kuralcıdır. Yani genel olarak babaların ailesini koruyan ve geçindiren bir rolü vardır diyebiliriz. Ancak bu rol her zaman bu şekilde karşımıza çıkmayabilir. Özellikle farklı dünyaların anlatıldığı yabancı dizilerde karşımıza oldukça ilginç baba karakterleri çıkmaktadır.

Bugüne kadar yabancı dizi tarihine damgasını vurmuş pek çok diziden bahsettik. Ancak bu önemli dizilerde karşımıza çıkan baba karakterlerini pek incelemedik. Bu karakterleri tek başına değerlendirdiğimiz zaman sıradan olsalar da bulundukları dizi içinde gösterdikleri babalık, bazen gerçekten sıradışı olabiliyor. Gelin yabancı dizi dünyasının bazı sıradışı babalarını yakından tanıyalım.

Yabancı dizilerin sıradışı baba karakterleri:

Homer Simpson / The Simpsons

1980’li yıllar başlayan macerasını bugün bile sürdüren animasyon dizisi The Simpsons, orta sınıf bir Amerikalı aile üzerinden parodi bir Amerikan rüyası anlatıyor. Bu orta sınıf ailenin babası ise Homer Simpson. Çocuğunun boğazını sıkan, obur, birasever, tembel ve biraz saf diyebileceğimiz Homer, tıpkı The Simpsons dizisinin her sahnesi gibi, bir baba figürü olarak da son derece sıradışı bir karakter.

Walter White / Breaking Bad

Gelmiş geçmiş en iyi suç dizilerinden biri olan Breaking Bad dizisinin ülkemiz dahil olmak üzere dünya çapında epey geniş bir hayran kitlesi var. Dizimizin babası ve aynı zamanda ana karakteri olan Walter White, kendi halinde bir kimya öğretmeniyken az bir ömrü kaldığını öğrenir ve ailesine para bırakmak için uyuşturucu işine girer. Bu noktaya kadar fedakar bir baba olan karakterimiz, dizi ilerledikçe pek de bildiğimiz babalara benzemediğini göstermiş olur.

Frank Gallagher / Shameless

Pek çok ödüle layık görülen Shameless, yer yer cesur sahneleriyle dikkat çeken eleştirel bir aile dizisidir. ABD’nin varoş bir mahallesinde geçen dizi, 6 çocuk ve bir babadan oluşan ailenin hikayelerini anlatıyor. Dizinin babası olan Frank Gallagher; alkolik, kendini beğenmiş ve bencil biridir. Berbat bir baba gibi görünse de dizi boyunca ara sıra izleyenlerin içini ısıtan iyilikler yapmaktan da geri kalmadığı için sıradışı bir baba olarak kabul edebiliriz.

Phil Dunphy / Modern Family

Sahte belgesel tekniği ile çekilmiş olan Modern Family dizisi, kuşakların iç içe geçtiği ilginç bir Amerikan ailesinin anlatıldığı komedi dizisidir. Uzun yıllar süren ve oyuncuların elimizde büyüdüğü dizide karşımıza pek çok farklı baba karakteri çıksa da bunlar arasında gerçek anlamda sıradışı olan Phil Dunphy’dir. İşini seven bir emlakçı, sevgi dolu bir baba ve saf bir insan olan Phil Dunphy, yabancı dizi tarihinde gördüğümüz en sıradışı baba karakterlerinden biridir

Walter Bishop / Fringe

Bir takım paranormal olayların yaşandığı ve bu olayların Department of Homeland Security tarafından denetlendiği bir dünyayı anlatan dizide, pek babalığını görmesek de baba karakterimiz Walter Bishop’tur. Çılgın bilim adamı olarak tanımlayabileceğimiz Walter Bishop karakteri, Peter Bishop’un babasıdır. Ancak kendini bilim dünyasına öyle kaptırmış ki uzun yıllar boyunca babalık yapmak yerine laboratuvarda vakit geçirmiştir. Yine de sevimli bir karakterdir.

Tywin Lannister / Game of Thrones

Yazar George R. R. Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden televizyona uyarlanmış olan Game of Thrones, izleyicilere fantastik bir evren sunar. Westeros evrenindeki en güçlü hanedanlardan biri olan Lannister hanedanının lordu olan Tywin Lannister; eşini kaybetmiş, iki çocuğunu seven ama cüce oğlunu hor gören bir babadır. Güçlü bir yönetici olsa da bir baba olarak pek çok noktada sınıfta kalır.

Rick Grimes / The Walking Dead

Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard tarafından yaratılan aynı adlı çizgi romanın televizyon uyarlaması olan The Walking Dead, zombiler tarafından işgal edilmiş bir dünyada hayatta kalmaya çalışan insanların hikayesini anlatır. Dizinin babası ve ana karakterlerinden olan Rick Grimes, önce ailesini bulmak sonra da onları hayatta tutmak için büyük mücadele verir. Babalığı konusunda pek eleştiri kabul etmese de kişiliği konusunda epey söz söylenebilecek bir karakterdir.

Charles Boyle / Brooklyn Nine-Nine

New York Polis Departmanı’na bağlı 99. Bölge Karakolu’nda görevli polis ve dedektiflerin eğlenceli hikayesinin anlatıldığı Brooklyn Nine-Nine komedi dizisinde, hem polisliğiyle hem de babalığıyla ilgi çeken karakterimiz Charles Boyle’dur. Çocuğu olamadığı için Genevieve ile ilişkisi başladıktan sonra Nikolaj isimli bir çocuk evlat edinen Boyle, yer yer duygulandıran eğlenceli bir babadır. Yabancı dizi tarihinin en sıradışı babalarından biri olduğunu kabul etmeliyiz.

Ragnar Lothbrok / Vikings

İskandinav efsanelerinin önemli figürlerinden olan Ragnar Lothbrok üzerinden Viking dünyasının ve Vikinglerin dünyanın farklı bölgelerine yaptıkları seferlerin anlatıldığı Vikings dizisinin ana karakteri ve babası Ragnar Lothbrok’tur. Kişisel hırsları ile hareket eden Ragnar Lothbrok, çocukları olduğu zaman yer yer iyi bir baba olsa bile hırsları yüzünden onlarla da arasını bozan bir karakterdir.

Jerry Smith / Rick and Morty

Bilim kurgu animasyon dizisi olan Rick And Morty’nin ana karakterleri, adından da anlaşılacağı üzere, çılgın bilim adamı Rick Sanchez ve torunu Morty Smith’tir. Ancak dizimizin baba karakteri Rick’in damadı ve Morty’nin babası olan Jerry Smith’tir. Oğlu garip maceraların içine girerken sesini çıkarmayan, saçma konularda gereksizce yükselen ve saf bir insan olan Jerry Smith, şüphesiz yabancı dizi tarihinin en sıradışı babalarından biridir.

Bonus: Barney Stinson / How I Met Your Mother

Ted Mosby’nin çocuklarına anneleriyle nasıl tanıştığını anlatarak başladığı How I Met Your Mother dizisinde, beş kişilik bir arkadaş grubunun eğlenceli maceralarını izledik. Bu arkadaş grubunun çapkın ve evlilik karşıtı karakteri Barney Stinson’ın, dizinin finalinde adını bilmediğimiz bir kadından çocuğu olur. Harika bir baba olacağı her halinden belli olsa da böyle sosyopat bir karakterin baba olması, dizinin en büyük sürprizlerindendir.

Yabancı dizilerde gördüğümüz en sıradışı babalardan bazılarını listeledik ve bu karakterleri sıradışı yapan özelliklerini anlattık. En az listemizdekiler kadar ya da daha sıradışı olduğunu düşündüğünüz baba karakterlerini yorumlarda paylaşabilirsiniz.