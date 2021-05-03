ABD'li telekomünikasyon şirketi Verizon, yıllar önce satın aldığı Yahoo ve AOL'yi satacağını açıkladı. 5 milyar dolar değerinde olacak bu satış işleminde Yahoo ve AOL'nin yeni sahibi, Apollo Global Management olacak. Verizon, her iki şirketi satın alırken toplam 9 milyar dolar harcamıştı.

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon, bir süre önce 2015 yılında 4,4 milyar dolara satın aldığı AOL ile 2016'da 4,5 milyar dolara satın aldığı Yahoo'yu satmaya karar verdi. Verizon tarafından yapılan açıklamalara göre AOL ve Yahoo'nun yeni sahibi, Apollo Global Management olacak. Apollo Global Management, bu satın alma karşılığında Verizon'a 5 milyar dolar ödeyecek. Ancak bu satış işleminin ardından Verzion, AOL, Yahoo üçlüsü arasındaki bağlar tamamen kopmayacak. Verizon, şirketler üzerinde yüzde 10'luk söz sahibi olmaya devam edecek.

Apollo Global Management, bu satın alma işleminin ardından yalnızca Yahoo ve AOL'ye değil, bu şirketlerin alt markalarına da sahip olacak. Bu bağlamda TechCrunch, Engadget, Yahoo Finance ve The Huffington Post gibi platformlar da Apollo Global Management'ın yönetimine geçmiş olacak.

Verizon, Yahoo ve AOL'yi 9 milyar dolara satın almıştı

İnternet kullanıcıları, AOL ile ilgili bilgi sahibi olmasalar bile Yahoo'yu yakından biliyorlar. Zira bu platform, internetin en köklü mecralarından bir tanesiydi. Ancak Yahoo, 2016 yılına geldiğimizde tarihinin en büyük hack olaylarından bir tanesine maruz kalmış, bu saldırıdan sonra da bir daha düzen tutmamıştı. Bu olay, tahmin edebileceğiniz üzere en çok da Verizon'u etkilemişti. Çünkü şirket, Yahoo'yu büyük ümitlerle satın alırken, beklemediği bir hack olayı yaşamıştı.

Aslına bakacak olursak Verizon, ilk kez başarısız bir girişime imza atmıyor. Şirket, Yahoo'nun yanı sıra Tumblr'da da benzer bir olay yaşamıştı. Çevrimiçi paylaşım platformunu satın alan Verizon, bir süre sonra kullanıcıları küstürmüş ve platformdan kurtulmanın yollarını aramaya başlamıştı. Artık unutulmaya yüz tutan platform, şirketin başını ciddi anlamda ağrıtmıştı. İşte toplamda 9 milyar dolar civarı bedelle satın alınan Yahoo ve AOL'nin de yarı fiyata satılması, şirketin bazı konularda yorulmaya başladığının açık bir göstergesi.