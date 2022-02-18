Yakından Gördüğün Görselin Ne Olduğunu Bulabilecek misin?

Dünyamızı ve onun içinde bulunan canlı veya cansız nesneleri gözlerimizle yardımıyla görüyoruz. Peki son derece gelişmiş olan ve etrafımızdaki 3 boyutlu dünyayı görmemizi sağlayan bu gözlerimiz bizi hangi durumlarda yarı yolda bırakıyor? Gözlerimizin görebileceği boyuttaki her nesne aslında gözlerimiz tarafından beyne aktarılır, ancak bu olurken pek çok detay birleştirilerek bir bütünlük yakalanır. Bu nesneleri özel kameralarla çok yakından incelediğimizde ise aslında bambaşka görsellerle karşılaşabiliriz.
Bugün sizlere görsel hafızanızı zorlamanızı sağlayacak bir test içeriği sunacağız. İçeriğimizde yer alan yakın çekim görsellere bakarak bunların hangi nesne veya canlı olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Eğer hazırsanız hemen testimize geçelim.
Yakın çekimini gördüğün görselin ne olduğunu bulabilecek misin?
Kendi içerisinde bir düzene sahip olan bu görsel ne olabilir?
- Arı
- Hint filminde dans edenlerden bir sahne
- Çiçek bahçesi
- Ayçiçeği
Bu açıdan bakınca pek çok şey olabilir? Peki doğru cevabı verebilecek misin?
- İnsan dışkısı
- Kahve çekirdeği
- Kaya oluşumu
- Kulak kiri
Yalnız minimalist birkaç eşyayla çok güzel bir ortam olmaz mıydı?
- Konser alanı
- Geniş bir oda
- Akustik gitarın içi
- Tabutun içi
Siz de ilk gördüğünüzde benim gibi garip olanlardan mısınız?
- Kurtçuklar
- Sperm
- Pilav
- Biber tohumu
Bu etkileyici çizgilere sahip şey ne olabilir?
- Kertenkele gözü
- Galaksi
- Salyangoz kabuğu
- Marifetli baristadan sıcak bir mocha
Çok daha fazlası olduğunu hissettiren bu görsel ne olabilir?
- Örümcek
- Arı
- Komodo ejderi
- Panda
Dinozorların çok hoşlanmayacağı bir görüntüye benzeyen bu görsel neye ait olabilir?
- Atmosfere giren meteor
- Kibrit
- Kara delik
- Kaya tuzu
Bir düzen içinde olduğu kesin olan bu şey ne olabilir?
- Yonga pinleri
- Tren rayları
- Baraj duvarları
- Kırkayak
Bu X harfi neyin üzerinde?
- Kıyafet
- Yol
- Klavye
- Metal tabela
Bu görselin aslında hangi nesne olduğunu tahmin edebilir misin?
- Metal çit
- Süzgeç
- Mikrofon
- Zırh