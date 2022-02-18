Yakından Gördüğün Görselin Ne Olduğunu Bulabilecek misin?

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Yakın Çekimini Gördüğün Bu Görsellerin Neye Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

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Görsel hafızasına güvenenler burada mı? Yakın çekimlerini paylaştığımız görsellerin neye ait olduğunu bulabilecek misin? Bazıları zor bazıları ise diğerlerine göre daha kolay olan bu görseller ne kadar iyi bir görsel hafızaya sahip olduğunuzu anlatacak.

Dünyamızı ve onun içinde bulunan canlı veya cansız nesneleri gözlerimizle yardımıyla görüyoruz. Peki son derece gelişmiş olan ve etrafımızdaki 3 boyutlu dünyayı görmemizi sağlayan bu gözlerimiz bizi hangi durumlarda yarı yolda bırakıyor? Gözlerimizin görebileceği boyuttaki her nesne aslında gözlerimiz tarafından beyne aktarılır, ancak bu olurken pek çok detay birleştirilerek bir bütünlük yakalanır. Bu nesneleri özel kameralarla çok yakından incelediğimizde ise aslında bambaşka görsellerle karşılaşabiliriz. 

Bugün sizlere görsel hafızanızı zorlamanızı sağlayacak bir test içeriği sunacağız. İçeriğimizde yer alan yakın çekim görsellere bakarak bunların hangi nesne veya canlı olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Eğer hazırsanız hemen testimize geçelim.

Yakın çekimini gördüğün görselin ne olduğunu bulabilecek misin?

Kendi içerisinde bir düzene sahip olan bu görsel ne olabilir?

Bu görsel ne?

  • Arı
  • Hint filminde dans edenlerden bir sahne
  • Çiçek bahçesi
  • Ayçiçeği

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Bu açıdan bakınca pek çok şey olabilir? Peki doğru cevabı verebilecek misin?

Bu görsel ne?

  • İnsan dışkısı
  • Kahve çekirdeği
  • Kaya oluşumu
  • Kulak kiri

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Yalnız minimalist birkaç eşyayla çok güzel bir ortam olmaz mıydı?

Bu görsel ne?

  • Konser alanı
  • Geniş bir oda
  • Akustik gitarın içi
  • Tabutun içi

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Siz de ilk gördüğünüzde benim gibi garip olanlardan mısınız?

Bu görsel ne?

  • Kurtçuklar
  • Sperm
  • Pilav
  • Biber tohumu

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Bu etkileyici çizgilere sahip şey ne olabilir?

Bu görsel ne?

  • Kertenkele gözü
  • Galaksi
  • Salyangoz kabuğu
  • Marifetli baristadan sıcak bir mocha

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Çok daha fazlası olduğunu hissettiren bu görsel ne olabilir?

Bu görsel ne?

  • Örümcek
  • Arı
  • Komodo ejderi
  • Panda

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Dinozorların çok hoşlanmayacağı bir görüntüye benzeyen bu görsel neye ait olabilir?

Bu görsel ne?

  • Atmosfere giren meteor
  • Kibrit
  • Kara delik
  • Kaya tuzu

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Bir düzen içinde olduğu kesin olan bu şey ne olabilir?

Bu görsel ne?

  • Yonga pinleri
  • Tren rayları 
  • Baraj duvarları
  • Kırkayak

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Bu X harfi neyin üzerinde?

Bu görsel ne?

  • Kıyafet
  • Yol
  • Klavye
  • Metal tabela

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Bu görselin aslında hangi nesne olduğunu tahmin edebilir misin?

Bu görsel ne?

  • Metal çit
  • Süzgeç
  • Mikrofon
  • Zırh

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