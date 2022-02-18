Yakından Gördüğün Görselin Ne Olduğunu Bulabilecek misin?

Görsel hafızasına güvenenler burada mı? Yakın çekimlerini paylaştığımız görsellerin neye ait olduğunu bulabilecek misin? Bazıları zor bazıları ise diğerlerine göre daha kolay olan bu görseller ne kadar iyi bir görsel hafızaya sahip olduğunuzu anlatacak.

Dünyamızı ve onun içinde bulunan canlı veya cansız nesneleri gözlerimizle yardımıyla görüyoruz. Peki son derece gelişmiş olan ve etrafımızdaki 3 boyutlu dünyayı görmemizi sağlayan bu gözlerimiz bizi hangi durumlarda yarı yolda bırakıyor? Gözlerimizin görebileceği boyuttaki her nesne aslında gözlerimiz tarafından beyne aktarılır, ancak bu olurken pek çok detay birleştirilerek bir bütünlük yakalanır. Bu nesneleri özel kameralarla çok yakından incelediğimizde ise aslında bambaşka görsellerle karşılaşabiliriz.

Bugün sizlere görsel hafızanızı zorlamanızı sağlayacak bir test içeriği sunacağız. İçeriğimizde yer alan yakın çekim görsellere bakarak bunların hangi nesne veya canlı olduğunu tahmin etmeye çalışacaksınız. Eğer hazırsanız hemen testimize geçelim.

Yakın çekimini gördüğün görselin ne olduğunu bulabilecek misin?

Kendi içerisinde bir düzene sahip olan bu görsel ne olabilir?

Arı

Hint filminde dans edenlerden bir sahne

Çiçek bahçesi

Ayçiçeği

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Bu açıdan bakınca pek çok şey olabilir? Peki doğru cevabı verebilecek misin?

İnsan dışkısı

Kahve çekirdeği

Kaya oluşumu

Kulak kiri

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Yalnız minimalist birkaç eşyayla çok güzel bir ortam olmaz mıydı?

Konser alanı

Geniş bir oda

Akustik gitarın içi

Tabutun içi

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Siz de ilk gördüğünüzde benim gibi garip olanlardan mısınız?

Kurtçuklar

Sperm

Pilav

Biber tohumu

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Bu etkileyici çizgilere sahip şey ne olabilir?

Kertenkele gözü

Galaksi

Salyangoz kabuğu

Marifetli baristadan sıcak bir mocha

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Çok daha fazlası olduğunu hissettiren bu görsel ne olabilir?

Örümcek

Arı

Komodo ejderi

Panda

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Dinozorların çok hoşlanmayacağı bir görüntüye benzeyen bu görsel neye ait olabilir?

Atmosfere giren meteor

Kibrit

Kara delik

Kaya tuzu

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Bir düzen içinde olduğu kesin olan bu şey ne olabilir?

Yonga pinleri

Tren rayları

Baraj duvarları

Kırkayak

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Bu X harfi neyin üzerinde?

Kıyafet

Yol

Klavye

Metal tabela

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Bu görselin aslında hangi nesne olduğunu tahmin edebilir misin?

Metal çit

Süzgeç

Mikrofon

Zırh