Kim ne derse desin, bugün kullandığımız teknolojilerin gelişmesinde eski bilim kurgu filmleri ile anlatılan gelecek tasvirlerinin ilham verici etkisi olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak bir de son derece başarısız tahminler yapan filmler var. Bazı tahminler iyi ki gerçekleşmemiş derken bazılarının bir an önce gelişmesini isteyeceksiniz.

Sanat ve gerçek hayat her zaman iç içe olmuştur. Özellikle sinema, gerçek hayatı almış ve yorumlayarak izleyiciye sunmuştur. Ancak bazı bilim kurgu filmleri bunun da üstüne çıkmış ve bilim insanlarının bile hayal edemeyeceği teknolojiler yaratarak geleceği şekillendirmişlerdir. Bu teknolojilerden bazılarını hala kullanıyoruz ama bazı bilim kurgu filmleri tahmin konusunda pek de başarılı değiller.

Günümüzden onlarca yıl önce yapılmış eski bilim kurgu filmleri genel olarak geleceğin dünyasını yani bugünü biraz karanlık resmetmişlerdir. Bu resimde genel olarak insanlar yozlaşmış ve yok olmanın eşiğine gelmiştir. İyi ki bazı bilim kurgu filmleri tahminlerinde yanılmışlar. Yoksa listemizdeki filmlerden birinin içinde yaşadığımızı düşünmek bile gece uykularınızı kaçırmaya yetecektir.

Gelecek tahmini yanlış çıkan eski bilim kurgu filmleri:

Warriors of the Wasteland – Nükleer savaş

Daybreakers - Vampirler

Blade Runner – Klon hizmetçiler

Geostorm – Küresel ısınma

The Running Man – Ölümüne dövüşün eğlenceli hale gelmesi

The Island – Köle organ bağışçıları

Akira – 3. Dünya Savaşı

Gattaca – Sınıfsal DNA ayrımcılığı

Heatseeker – Yarı robot yarı insan canlılar

Rollerball – Savaşların sona ermesi

Warriors of the Wasteland – Nükleer savaş

1983 yapımı Warriors of the Wasteland filmi, İtalya’da The New Barbarians adıyla yayınlanmış ve B film kategorisinde değerlendirebileceğimiz bir yapımdır. Filmde, 2000’li yılların başında bir nükleer savaş yaşanmış ve ABD gibi ülkelerde bile vahşi çeteler hüküm sürmektedir. Hikaye, Soğuk Savaş döneminde tüm dünyayı etkisi altına alan nükleer korkusunu açıkça dile getiriyor. Neyse ki şu an için herhangi bir nükleer savaş korkumuz yok. Yani en azından bu sıralar yok.

Daybreakers - Vampirler

Daybreakers oldukça başarılı bir yapım ve bilim kurgusal olduğu kadar fantastik öğelerle de dolu. Zaten başlıktan bu fantastik öğelerin dünyaya hüküm süren vampirler olduğunu anlamışsınızdır. Filmde vampirler dünyaya egemen oluyor ve yeraltında bulunan kan çiftliklerinde biz insanlar tam anlamıyla kanımız için sömürülüyoruz. Günümüzde böyle yaratıklar ya da sömürü sistemleri yok. Ancak filmdeki kan çiftlikleri ile üçüncü dünya ülkelerinde bulunan bazı üretim fabrikaları arasındaki benzerlik gerçekten tüyler ürpertici.

Blade Runner – Klon hizmetçiler

1982 yapımı kült bilim kurgu efsanesi Blade Runner filmi, geleceği hem doğru hem de yanlış tahmin eden yapımlardan bir tanesi. Dünyamızda gerçekten filmdeki gibi değişen iklim nedeniyle beklenmedik yağmurlar yağıyor, dijital reklam panoları aldı başını gidiyor ama henüz insan klonlama teknolojisini yeterince geliştirmedik ve filmdeki gibi klon hizmetçilerimiz yok. Olacak gibi de görünmüyor çünkü belki yapay zekalı robotlar olabilir ancak insan klonlama işlemi konusunda yalnızca teknolojik değil, pek çok etik kaygı da bulunuyor.

Geostorm – Küresel ısınmayla mücadele için iklim uyguları

2017 yapımı Geostorm filminin tahmini oldukça yakın bir geleceği kapsıyor ancak tahminlerinin gerçekleşmesi için geçmişte de bazı şeylerin değişmiş olması gerekiyor. Filmde dünyanın artık küresel ısınma ile mücadele edemediğini ve özel iklim uyduları sayesinde havanın kontrol edildiğini görüyoruz. Bu tür çalışmaların yapıldığına dair bazı fısıltı gazetesi haberleri duysak da şu an için atmosferi kaplayacak özel iklim uydularına ihtiyacımız yok. Yani en azından şu an için yok.

The Running Man – Ölümüne dövüşün eğlenceli hale gelmesi

1983 yapımı The Running Man filminde tasvir edilen geleceğe az kalsın 2000’li yılların başında yakalanıyorduk. Filmde, reality show yayınlarının televizyonlara hakim olduğunu ve bu yayınlarda ölümüne dövüşen insanların olduğunu görüyoruz. Hatırlayanlar olacaktır, 2000’li yılların başında televizyonda devamlı reality show gördüğümüz dönem gerçekten her an kan çıkabilecek türden kavgalara tanık olduk. Neyse ki dijital yayın platformları imdadımıza yetişti ve bize ne verse onu izlemek zorunda olduğumuz televizyon kanallarının baskısı azaldı.

The Island – Köle organ bağışçıları

2005 yapımı The Island filmi aslında harika bir ütopya olarak başlıyor. Özenle bakılan, harika yemekler yiyen ve sırayla çok daha güzel bir yere giden insanların olduğu bir yeraltı sığınağındayız. Ancak film ilerledikçe görüyoruz ki buradaki insanlar birer klonmuş ve gerçek insanların ihtiyacı olursa onlara organ vermek için yetiştiriliyorlarmış. Yani bir nevi bir çiftlikten söz ediyoruz. İnsan klonlayarak böyle bir çiftlik üretmedik ancak haberleri dikkatli incelerseniz zenginlerin organ ihtiyacı için kaçırılan fakir çocuklar ile dünyanın farklı noktalarında karşılaşabilirsiniz.

Akira – III. Dünya Savaşı'nın tarihi

Akira, Katsuhiro Otomo imzalı 1988 yapımı bir anime ve önemli kült filmlerden biri olarak kabul ediliyor. Filmde, 3. Dünya Savaşı 1988 yılında yapılıyor ve 2000’li yılların ilk çeyreğine kadar başta Japonya olmak üzere dünyanın hiçbir ülkesi kendini toparlayamıyor. Akira iyi ki bu tahmininde yanılıyor ve şu an için yeni bir dünya savaşı beklenmiyor. Yani en azından şu an için beklenmiyor.

Gattaca – Sınıfsal DNA ayrımcılığı

1997 yapımı Gattaca, günümüz dünyasını kurgulamış ve bunu oldukça rahatsız bir şekilde yapmıştır. Filmde insanlar DNA yapılarına göre belirli sınıflara ayrılıyorlar ve buna göre hayatın içinde farklı muameleler görüyorlar. Yani ırkçılık DNA üzerinden belirleniyor diyebiliriz. Günümüzde gelişen tıp sayesinde DNA bozuklukları için uygulanan bazı tedaviler var. Tedavi edilmese bile bu tür farklılıklar asla bir insanı toplumda ikinci sınıf vatandaş olarak göstermeyecektir.

Heatseeker – Yarı robot yarı insan canlılar

1995 yapımı Heatseeker filmini de B film kategorisinde değerlendirebiliriz. Filmin resmetmiş olduğu gelecek dünyasında siborg ya da cyborg olarak isimlendirilen yarı insan yarı robot canlılar var ve bu canlılar dövüştürülüyor. Yani insanlık teknolojide gelişmiş ama ahlak konusunda daha da yozlaşmıştır. Şu an için bir insanı cyborga dönüştüremiyoruz ama dönüştürürsek gerçekten üzerine bahis oynanan dövüş etkinlikleri yapmaz mıyız emin değiliz.

Rollerball – Savaşların sona ermesi

1975 yapımı Rollerball filminin kurguladığı geleceğe üzülsek mi sevinsek mi bilemiyoruz. Filmde devletler ortadan kalkmış ve yerini şirketler almıştır. Aynı şekilde şirketler sayesinde artık savaş da olmuyordur. Spor müsabakaları yaygınlaşmış ancak maçlar, neredeyse bir savaş kadar kayba neden olacak şekilde şiddetli bir hale gelmiştir. Yani savaş yok ama hokey oynarken birileri ölebiliyor. Asla orta yolu bulamıyoruz desenize.

Bugünü tahmin eden eski bilim kurgu filmleri ile oldukça yanlış çıkan bazı tahminlerinden bahsettik. Karanlık bir gelecek resmeden filmleri izlemek son derece keyifli olsa da en azından bilim insanlarının bu filmlerin iyi yönlerini örnek almalarını diliyoruz.