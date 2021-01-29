Yapay Döllenme İle Dünyaya Gelen Yavru Aslan Simba

Singapur Hayvanat Bahçesi'nde yapay döllenme yöntemi ile dünyaya gelen Simba'ya dair yeni fotoğraflar paylaşıldı. Simba'nın son derece sağlıklı olduğunu dile getiren yetkililer, annesi ile çok iyi anlaştığını ve henüz 3 aylık olmasına rağmen etle beslenmeye başladığını belirtti.

Singapur Hayvanat Bahçesi, son derece saldırgan olan ve bu yüzden de hiçbir dişi aslanla çiftleşemeyen 20 yaşındaki Mufasa’dan sperm almış ve yapay döllenme yöntemiyle Simba adında bir aslanın dünyaya gelmesini sağlamıştı.

Yaklaşık 3 ay önce yapay döllenme sonucunda dünyaya gelen yavru aslan Simba’ya dair yeni fotoğraflar paylaşıldı. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Simba’nın son derece sağlıklı olduğunu ve gözlerinin babasına benzediğini dile getirdi.

"Simba son derece sağlıklı ve meraklı"

Simba’nın babası Mufasa, yaşı ilerlediği için sağlık problemleriyle karşı karşıyaydı ve bilim insanları yaşlı aslanın daha fazla acı çekmemesi için onu uyutma kararı almıştı. Yetkililer, agresif tavırları yüzünden daha önce çiftleşemeyen Mufasa’nın soyunu devam ettirmesini istedi ve elektrostatik boşaltma yöntemi ile hayvandan sperm alındı. Mufasa’nın soyunun devam ettirilmesi, aynı zamanda nesli tükenme tehlikesi yaşayan Afrika aslanları için de büyük önem taşıyordu. Alınan spermler, dişi aslan Kayla’nın rahmine yerleştirildi ve Simba, ekim ayında dünyaya geldi.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, Simba’ya şu anda annesinin baktığını ve birlikte çok iyi anlaştıklarını dile getirdi. Hala anne sütü ile beslenen Simba’ya yavaş yavaş et verilmeye başlandığı ve gelişimini tamamlaması için çeşitli egzersizler yaptırıldığı açıklandı.