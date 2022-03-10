Yapay Etlerin Hayvan Kanı İçerdiği Ortaya Çıktı

Hayvansal gıda içermediği iddia edilmesi sebebiyle, laboratuvar ortamında üretilen etler son yıllarda hayvan severlerin büyük ilgisini çekiyor. Ancak ortaya çıkan yeni bilgiler, olayların iç yüzünün aslında lanse edilenden oldukça farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Et yemeyi sevse de hayvanlara olan sevgisi daha ağır bastığı için et yemeyi tercih etmeyen kişiler ya da yalnızca daha sağlıklı olduğu için hayvansal gıdalardan uzaklaşanlar için laboratuvar ortamında üretilen ve hiçbir şekilde hayvansal gıda içermediği iddia edilen yapay etler kulağa harika bir alternatif gibi geliyor olabilir. Ancak ortaya çıkan son bilgiler, işlerin aslında sanılandan oldukça farklı olduğunu gösteriyor.

Yapılan son araştırmalara göre hiçbir hayvansal gıda içermediği söylenerek hayvan severlerin vicdanını hedef alan; laboratuvarda üretilen et ürünleri, şok edici miktarda hayvan kanı içeriyor. Daha spesifik olmak gerekirse bu tür ürünlerde genellikle fetal sığır serumu (FBS) veya doğmamış inek fetüslerinden elde edilen kan kullanıldığı belirtiliyor.

Hayvanlara zarar vermeden üretildiği iddia edilen yapay etler aslında hayvansal gıda ve hayvan kanı içeriyor

Laboratuvar ortamında hayvan hücrelerinin büyümesine ve çoğaltılmasına yardımcı olmak için gereken hayati proteinleri içermesi açısından FBS, hayvanların katledilmesini gerektirmeden laboratuvarda lezzetli etlerin üretilmesi potansiyelini bulduruyor. Ancak gel gelelim ki FBS’nin, bazı sebepler yüzünden hedef pazarın tamamı tarafından kabul edilip edilmeyeceği bilinmiyor.

Bu gerçek de doğal olarak laboratuvarda yetiştirilen et şirketleri için çeşitli sorunlar sunuyor. İlk olarak FBS her şekilde bir hayvanın ölümünü gerektiriyor ki bu da FBS’nin pek de vegan dostu olmadığı, dolayısıyla da müşteri beklentilerini karşılamadığı anlamına geliyor.

İkinci sorun ise FBS'nin son derece pahalı bir ürün olması olarak öne çıkıyor. FBS’nin litre başı fiyatının yaklaşık olarak 1.000 dolardan fazla olması, serumu kullanarak yapay et üreten şirketlerin sadece birbirleriyle rekabet edebilmek adına bile bu yapay etleri 200 bin dolardan satması gerektiğini gösteriyor.

Şirketler, FBS'nin yerine alabilecek bir alternatif arayışında

İşte bu sebeplerden dolayı yapay et üreten şirketler, sorunu çözmek adına FBS’nin yerini alabilecek herhangi bir alternatif için çalışmalar yapıyor. Ancak görünen o ki bu çözümün de kendisine has bazı sorunları bulunuyor.

Biyoteknoloji firması Ginkgo Bioworks'te yaratıcı direktör olarak görev yapan sentetik biyolog Christina Agapakis bu konuya dair olarak, tamamen yeni bir tedarik zinciri oluşturulması gerektiğini belirterek, “Bunu mümkün kılmak için biyolojik üretim alanında birçok yeniliğin gerçekleşmesi gerekecek.” şeklinde kaydediyor.

Öte yandan et tüketiminin sera gazı emisyonlarının ardındaki itici güçlerden birisi olması sebebiyle büyük bir çoğunluk, yüksek maliyetine rağmen ete ticari olarak uygun bir alternatif yaratmanın, antropojenik iklim değişikliği nedeniyle dünyanın karşı karşıya olduğu varoluşsal sorunlar için oldukça önemli olduğuna inanıyor.