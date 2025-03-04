MWC 2025'te tanıtılan şaşırtıcı ürünlerden biri de bisiklet severleri hedefleyen yeni yapay zekâ destekli bisiklet gözlüğü oldu.

MWC 2025’te teknoloji ve bisiklet severleri bir araya getiren yenilikçi bir ürün tanıtıldı. Yapay zekâ destekli aksiyon kamerası, tek dokunuşla video düzenleme ve yüksek performanslı gözlük özelliklerini bir araya getiren bu yeni akıllı gözlük, bisiklet ile vakit geçirenlerin yolculuklarını tamamen değiştirmeye hazırlanıyor.

BleeqUp Ranger, UV400 dereceli Zeiss lensleri, buğu önleyici yapısı ve etkileyici tasarımıyla gözlerinizi hem koruyor hem de şık bir görünüm sunuyor. IP54 sertifikalı dayanıklı TR90 plastik gövdeye sahip olan bu gözlük, reçeteli lenslerle de uyumlu.

Aksiyon kamerası ile seyahatlerinizi kaydedebilirsiniz

Gözlükte yer alan aksiyon kamerası sayesinde 1080p çözünürlükte bir saatlik video kaydedebiliyorsunuz ve kaska monte edilebilen ek bir pil paketiyle bu süreyi dört saate kadar uzatmak da mümkün.

Üstelik yapay zekâ destekli video düzenleme özelliği, önemli anları (ani frenlemeler, ilginç manzaralar, gergin anlar) otomatik olarak vurguluyor. Saatlerce kayıt izlemek yerine, tek dokunuşla en iyi anlarınızı içeren bir özet videosu oluşturabiliyorsunuz.

Mart ayında Kickstarter kampanyasıyla piyasaya sürülecek olan BleeqUp Ranger’ın fiyatı 349 dolar olarak belirlenmiş durumda. Erken sipariş verenler içinse 50 dolarlık indirim de mevcut.