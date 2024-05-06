Yapay zekâ araçları daha yetenekli hale geldikçe, dolandırıcılar sahte insan sesleri oluşturmayı daha basit bir şekilde yapabiliyor. Bu ses klonları, neredeyse herkesi taklit edecek şekilde oluşturulabiliyor.

ChatGPT'nin yapımcısı OpenAI gibi büyük firmalar yakın zamanda ses klonlamayı daha da geliştirmeyi ve onu geniş çapta erişilebilir kılmayı planlkıyor. Elbette kötü insanlar ise bu gelişmiş teknoljilerden faydalanabilir ve dolandırma amaçlı sahte aramalar yapabilir.

Peki, ileride böyle bir aramayla karşılaşırsak kendimizi nasıl koruyabiliriz?

İlk olarak yapay zekâ sesinin algılanmasının zor olduğunun farkında olun.

Birçok teknoloji girişiminin insan konuşmasını birebir taklit etmek için çalıştığını ve son zamanlarda da bu alanda ileriye gittiklerini görüyoruz.

Reality Defender'ın kurucu ortağı ve CEO'su Ben Colman ise birkaç ay önce yapay zekâ ile oluşturulan seslerde sentetik duraklamaların kendini belirgin edeceğini öne sürüyordu. Ancak ilerleyen gelişmeler ile birlikte bu tespitin de zorlaştıracağı öngörülüyor.

Sevdikleriniz ile birlikte bir güvenlik kelimesi belirleyin.

Birden fazla kaynak güvenlik için yalnızca sizin ve sevdiklerinizin bildiği, telefonda sorabileceğiniz güvenlik kelimesini oluşturmayı öneriyor.

Bu güvenlik kelimsei özellikle başka iletişim yöntemlerini kullanmayı bilmeyen genç veya yaşlı akrabalar için fayda sağlıyor.

Anlık sorular sormayı da deneyebilirsiniz.

Eğer önceden belirlenmiş bir güvenli kelimeniz yoksa ve bir telefon aramasını doğrulamanız gerekiyorsa kişisel bir soru sormayı deneyebilirsiniz.

McAfee'nin baş teknoloji sorumlusu Steve Grobman aramada gerçekliği doğrulamanın, sevdiklerinizin yalnızca bilmesi muhtemel detayları içeren sorular sormak kadar basit bir yöntem olduğunu vurguluyor.

Duygusal manipüleye karşı çok dikkatli olun.

İster klasik yöntemlerle ister yapay zekâ teknolojileri kullanılarak yapılsın, dolandırıcılar güveninizi kazanmak ve acil bir durum hissi oluşturmak için çabalayabiliyor. Duygusal herhangi bir etkiletişime karşı dikkatli olmanız gerekiyor.

En yetenekli dolandırıcıların her zaman iyi bir teknik bilgiye sahip olmadığı ancak insan davranışlarına dair bilgiye sahip oldukları da belirtiyor. Durumu iyice değerlendirmek ve ani tepkilerden kaçınmak, dolandırılmaktan koruyan önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

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