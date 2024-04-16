Son dönemde sayıları gittikçe artan yapay zekâ ürünü modeller ve influencerlar arasında ilk defa bir güzellik yarışması düzenlendi.

Güzellik ve modellik yarışmalarında sık sık "Miss Türkiye", "Miss World" gibi ifadeler duyuyoruz. Şimdi bu ifadelere bir yenisi ekleniyor: "Miss AI". Dünyanın ilk yapay zekâ güzellik yarışması elbette ki beraberinde tartışmalar da getirdi.

Yapay zekâ ile üretilmiş olan yarışmacılar, görünüşleri ve ışıltılarına göre değerlendirilecek. Ayrıca kullanılan teknolojinin seviyesi de derecelendirme için önemli bir kıstas olarak belirtildi. Bir diğer kriter de elbette ki bu influencer ve modellerin ne kadar büyük kitleleri olduğu.

Karşınızda Miss Yapay Zekâ için "üretilen" modeller

World AI Creator Ödülleri'nden yapılan açıklamada, yapay zekâ ile üretilmiş modellerin hayranlarıyla olan etkileşim sayılarına, büyüme oranlarına ve Instagram gibi platformlardaki etkinliklerine göre seçimler yapıldığı ifade edildi. Öte yandan Miss AI yarışmasında moda dünyasına odaklanılırken, kıstaslar arasında çeşitlilik de yer aldı.

Yarışma sonunda Miss AI olmayı başaracak modele, daha doğrusu üreticisine 5 bin dolar ödül verilecek. İkinci ve üçüncü sırada yer alacak katılımcılara da ödüller verilecek. Sanal galipler 10 Mayıs'ta açıklanacak ve ödül töreni de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Etkinlikteki yarışmacılar da aslında oldukça iddialı. Survivor'ın İspanya versiyonunda sunuculuk yapacak Alba Renai, popüler yapay zekâ influencer Emily Pellegrini ve Lexi Schmidt gibi isimler de etkinlikte yer alıyor. Dört kişilik jüri üyesinin hangi modeli seçeceği ise merak ediliyor.