Yapay Zekâdan En Fazla Endişe Duyan Ülkeler Belli Oldu: Türkiye'de Durum Nasıl?

Türkiye dahil 25 ülkede gerçekleştirilen bir araştırma, insanların yapay zekâ hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkardı. İşte bu teknoloji konusunda en heyecanlı ve en endişeli ülkeler.

Yapay zekâ teknolojileri gün geçtikçe daha popüler hâle geliyor. Artık hayatımızın her alanında bu tarz araçları kullanmaya başladık. Peki insanların yapay zekâ hakkındaki genel görüşleri nasıl? Endişeliler mi yoksa heyecanlılar mı? Pew Research Center, gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırmayla bu konuda verileri bizlere sundu.

Çalışmada 25 ülkeden binlerce kişinin katıldığı anketler gerçekleştirildi. Bu anketlerde insanlara yapay zekâ hakkında ne düşündükleri, onları endişelendirdiği mi yoksa heyecanlandırdırdığı mı soruldu.

İnsanlar genel anlamda eşit derecede heyecanlı ve endişeli

İlk olarak genel sonuçlardan başlayalım. Verilere baktığımızda katılımcılarının %86’sının yapay zekâ konusunda bilgili olduğu görülebiliyor. %14’lük bir kısım ise hiç yapay zekâ ile ilgili bir şey duymadığını belirtmiş. Büyük çoğunluk yapay zekânın farkında diyebiliriz.

Peki endişe konusu? Genel verilere göre insanların %42’si yapay zekâ konusunda eşit derecede heyecanlı ve endişeli. %34’ü heyecanlı olmaktan çok endişeli, %16’sı ise endişeli olmaktan çok heyecanlı. Yani çoğunluğun eşit derecede hem heyecanlı hem de endişeli olduğunu söyleyebiliriz.

Yapay zekâ konusunda heyecandan çok endişe duyan ülkeler

ABD - %50 İtalya - %50 Avustralya - %49 Brezilya - %48 Yunanistan - %47 Kanada - %45 Birleşik Krallık - %39 Arjantin - %39 İspanya - %39 Polonya - %37

Bu listede yapay zekânın yükselişi hakkında heyecandan çok endişe duyan ülkeleri görüyoruz. İlk sırada** %50'lik oranla ABD ve İtalya** yer alıyor. ABD'de %50'lik endişeli kısmın yanı sıra %38'lik kısım eşit derecede heyecan ve endişe duyarken yalnızca %10'luk kısmın heyecan duyduğunu görüyoruz. İtalya'da ise eşit derecede %37, heyecan duyanlarda %12'lik oran var. Üçüncü sırada ise %49'luk endişe ile Hollanda bulunuyor.

Türkiye'de çoğunluk eşit derecede heyecan ve endişe duyuyor

%35 eşit derecede heyecanlı ve endişeli

%26 heyecandan çok endişeli

%19 endişeli olmaktan çok heyecanlı

Türkiye'yle ilgili veriler de araştırmada var. Ülkemizdeki sonuçlar, yapay zekâ hakkında %35 ile çoğunluğun eşit derecede heyecan ve endişe taşıdığını gösteriyor. %26'sı heyecandan çok endişe duyarken %19'u endişeden çok heyecan duyuyor. Kısacası bu veriler, ülkemizde genel anlamda yapay zekâ konusunda dengeli bir düşünce yapısı olduğunu ortaya koyuyor.

Gençler, yapay zekâ konusunda daha fazla farkındalığa sahip

Bir başka veri ise yapay zekâ konusundaki demografik farklılıklar. Verilere bakıldığında dünya genelinde beklendiği gibi gençlerin daha yaşlı insanlara kıyasla bu teknoloji konusunda farkındalık sahibi olduğunu görebiliyoruz. Cinsiyet bazında bakıldığında ise erkeklerin genel anlamda kadınlardan daha çok yapay zekâ konusunda farkındalığa sahip olduğu görülmüş.

Türkiye'deki veriler maalesef biraz düşük. Öyle ki 18-34 yaş arasında yapay zekâ hakkında bir şeyler duymuş veya okumuş olanların sayısı %33. Bu, yaş grupları arasında en yüksek seviye. 35-49 yaş arasında farkındalığı olanların oranı %14 iken 50 yaş ve üzerinde ise yalnızca %7. Veriler, Türkiye'de yapay zekâ farkındalığının daha da artırılması gerektiğinin bir göstergesi.