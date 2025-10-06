Tümü Webekno
Yapay Zekâ ile Tasarlanan Hiper Otomobil: Karşınızda Vittori Turbio

Vittori isimli bir otomobil girişimi, yapay zekâ tarafından tasarlanan hiper otomobilini tanıttı. Sadece 50 adet üretilecek Turbio isimli otomobil, dudak uçuklatan bir fiyata satın alınabilecek.

Yapay Zekâ ile Tasarlanan Hiper Otomobil: Karşınızda Vittori Turbio
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli bir otomobil startup'ı olan Vittori, dikkat çeken bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte yeni hiper otomobilini tanıttı. Turbio olarak isimlendirilen otomobil, yapay zekâ tarafından tasarlandı ve hem tasarımı hem de özellikleri açısından tüketicileri mest etmeyi başaracak gibi görünüyor. Ancak şunu hemen belirtelim, bu hiper otomobil tamamen yapay zekâ ürünü değil. Şirket, yapay zekânın verdiği tavsiyeleri Pininfarina iş birliğinde hayata geçirdi.

Otomobilin yapay zekâ tarafından geliştirilen tasarımına baktığımızda Bugatti ile McLaren esintileri görüyoruz. Bu bağlamda; Turbo, gördüğünüz ilk anda sanki Bugatti gibi hissettiriyor. Detaylara baktığımızda ise McLaren tarafından etkilenildiğini çok net bir şekilde hissedebiliyoruz. Demek ki yapay zekâya göre ideal hiper otomobil tasarımı, McLaren ile Bugatti tarafından oluşturuluyor.

Karşınızda Vittori Turbio:

Başlıksız-1

Vittori Turbio, sadece dış tasarımda Bugatti ve McLaren tarzı yansıtmıyor. Otomobilin iç kısmına baktığımızda özellikle McLaren benzerliği dikkat çekiyor. Orta konsola dikey olarak yerleştirilmiş bilgi-eğlence ekranı, sürücü ile yolcuyu ayıran yüksek konsol tasarımı F1 vites değiştiriciler ve dörtgen direksiyon tasarımı gibi özellikler, iç kısımda öne çıkan hususlar arasında.

Başlıksız-1

Vittori Turbio'nun en dikkat çeken özelliği, kaput altında yatan motoru. Bu otomobil, 6.8 litrelik V12 motora entegre edilmiş hibrit üniteden güç alıyor. Şirketin açıklamasına göre bu ünite, toplamda 1.100 beygir güç üretiyor. 0-100 km/s hızlanma süresi 2,5 saniye olan otomobilin maksimum hızına ilişkin bir şey söylenmedi.

Başlıksız-1

Şirketin açıklamasına göre Turbio, toplamda 50 adet üretilecek. İlk prototipleri üreten şirket, test aşamasının tamamlandığını ifade ediyor. Bu özel otomobile sahip olmanın bedeli ise hiç ucuz değil. Vittori Turbio, 2,5 milyon dolar karşılığında satın alınabilecek.

Araba

