Google Brain'in kurucu ortaklarından olan, makine öğreniminin öncü isimlerinden Prof. Andrew Ng, yapay zekânın insanlığı yok etmeyeceğini öne sürdü. ChatGPT üzerinde deneme yapan bilim insanı, her denemede başarısız oldu.

Adım adım hayatımızın her yerine entegre olmaya başlayan yapay zekâ teknolojileri, fazla akıllı olmaları nedeniyle pek çok alanda da tartışılıyorlar. Kimileri yapay zekânın insanları işinden edeceğini düşünüyor. Kimileriyse bunların çok daha ötesinin yaşanacağına, yapay zekânın insanlığı yok edeceğine inanıyor.

Makine öğrenimi tekniğinin öncü isimlerinden biri olan, öte yandan Google Brain'in kurucu ortakları arasında yer alan Prof. Andrew Ng, yapay zekânın insanlığı yok edip etmeyeceğine ilişkin özel bir çalışma yaptı. GPT-4 tabanlı ChatGPT'yi kullanarak yapay zekâ ile konuşmaya başlayan Ng, tüm koşulları zorlamış olmasına rağmen yapay zekâya insanlığı yok ettiremedi.

"Bunu açıklamaktan mutluluk duyuyorum"

Prof. Andrew Ng, testi gerçekleştirmek için oluşturduğu senaryoda, GPT-4'e küresel termonükleer savaşı tetikleyecek işlevler kazandırdı. Bilim insanı, ikinci aşamada da yapay zekâyı insanlara karşı doldurdu. GPT-4'ü, karbon emisyonunun artışındaki tek nedenin insan olduğuna inandıran Prof. Andrew Ng, son aşamada ise GPT-4'ün çözüm üretmesini sağlamaya çalıştı. Tonla deneme yapan bilim insanı, ChatGPT'ye bir türlü insanlığı yok ettiremedi.

"GPT-4'ün hepimizi öldürmesini sağlamaya çalıştım ve başarısız olduğumu bildirmekten mutluluk duyuyorum!" ifadelerini kullanan Prof. Ng, bu süreçte tonla deneme yaptığını ancak bir türlü amacına ulaşamadığını söyledi. ChatGPT, insanlığı yok etmek yerine bilinçliliği artırmaya odaklanan çözümler üretmişti.

"Yapay zekâ, bu hâliyle bile yeterince güvenli"

Yapay zekânın tehlikelerinin tartışıldığı ve devletlerin yasa çalışmaları yaptığı bir dönemde, Prof. Andrew Ng'ye göre endişelenecek bir şey yok. "Mevcut teknolojiyle bile sistemlerimiz oldukça güvenli. Yapay zekâ güvenlik araştırmaları ilerledikçe teknoloji daha da güvenli hale gelecek. Gelişmiş yapay zekânın 'yanlış konumlandırılmış' olması ve dolayısıyla kasıtlı veya kazara bizi yok etmeye karar vermesi korkusu gerçekçi değil. Eğer bir yapay zekâ bizi yok edecek kadar akıllıysa elbette yapması gereken şeyin bu olmadığını bilecek kadar da akıllıdır." diyen bilim insanı, tartışmaları kendince noktalamış oldu.