Kod İncelemesi Yapıp Düzelten ve Onaylayan Claude Ship Tanıtıldı: Peki Nasıl Çalışıyor?

Anthropic, geliştirici ekiplerinin belirlediği politikalar doğrultusunda kodları inceleyen, düzelten ve otomatik onaylayan Claude Ship'i tanıttı.

Anthropic, kod değişikliklerinin incelenmesi, düzeltilmesi ve onaylanması süreçlerini otomatize eden Claude Ship'i tanıttı.

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Mevcut yapay zekâ araçları kod inceleme özellikleri sunsa da Claude Ship, geliştirme ekiplerinin belirlediği politikalara dayanarak kodları otomatik onaylayabilmesiyle öne çıkıyor. Yapay zekânın yoğun kod üretimiyle ortaya çıkan inceleme darboğazlarını aşmayı hedefleyen şirket, blog yazısında durumu "Claude Code ekibinde kodlarımızın çoğunu Claude yazıyor ve PR (Pull Request) sonrasındaki her şeyin de aynı hızda ilerlemesini istedik" sözleriyle özetliyor.

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Claude Ship paketinde yer alan ajanlar ve özellikleri

Beta sürümüyle kullanıma sunulan Claude Ship, genel kullanıma açık Code Review aracının yanı sıra beta aşamasındaki iki yeni ajanı bünyesinde barındırıyor:

PR Steward : Başarısız CI kontrollerini, birleştirme çakışmalarını ve inceleme geri bildirimlerini çözüyor, ayrıca yapılan değişiklikleri ve geri alma adımlarını yorum olarak ekliyor.

: Başarısız CI kontrollerini, birleştirme çakışmalarını ve inceleme geri bildirimlerini çözüyor, ayrıca yapılan değişiklikleri ve geri alma adımlarını yorum olarak ekliyor. Claude Approvals: Geliştiricilerin kod deposuna doğal dille eklediği onay politikasını uyguluyor ve çeşitli sinyalleri değerlendirerek değişikliklere otomatik onay veriyor.

Kontrol mekanizmaları ve erişim detayları

Anthropic, beta sürecinde onay özelliğinin ilk olarak yalnızca "gözlem modunda" kullanılmasını öneriyor. Ekipler tek bir kod deposuyla başlangıç yapabiliyor ve aylık harcama limitleri koyabiliyor.

Claude Ship'in nerede çalışacağı, inceleme derinliği ve hangi değişikliklerin insan onayına sunulacağı tamamen ekiplerin kontrolünde kalıyor. GitHub depoları için sunulan araç, Claude Team ve Enterprise abonelerine kademeli olarak açılmaya başladı.