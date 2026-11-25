OpenAI, ChatGPT Health özelliğini Android Health Connect desteğiyle genişleterek akıllı saat ve fitness verilerinizi sohbet diliyle analiz ediyor.

OpenAI, sağlık verilerinizi yorumlamanızı kolaylaştıran ChatGPT Health özelliğini masaüstü ve Android platformlarına genişletti.

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Android kullanıcıları için bu güncellemenin en önemli yeniliği, uygulamalar arası sağlık verisi paylaşımını sağlayan Android Health Connect desteği oldu. Bu entegrasyonla ChatGPT, izniniz dâhilinde günlük alışkanlıklarınıza erişerek önceden manuel giriş gerektiren analizleri otomatik yapabiliyor. Karmaşık grafikler yerine verileri konuşma diliyle açıklayan bir asistan, akıllı saatleri ve bileklikleri çok daha işlevsel hâle getiriyor.

Android cihazlarda sağlık verileri nasıl bağlanıyor?

ChatGPT Health şu aşamada ABD'deki 18 yaş ve üzeri kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor. "Dots" adlı otonom kişisel ajanlar gibi gelişmiş özellikler ise Pro aboneliği gerektiriyor. Kullanmaya başlamak için Android'deki ChatGPT uygulamasını güncelleyip yan menüden "Health" sekmesini açmanız ve Android Health Connect üzerinden paylaşmak istediğiniz veri kategorilerini seçmeniz yeterli. Garmin veya Oura Ring gibi cihazların verileri bu köprü üzerinden aktarılıyor.

Bağlantı kurulduktan sonra standart bir sohbette @Health etiketini kullanarak verileriniz hakkında sorular sorabilirsiniz. Böylece hafta içi ve hafta sonu uyku düzenlerinizi karşılaştırabilir, hareketliliğinizin uyku sürenize etkisini görebilir ya da yürüyüş için en uygun günlerinizi kolayca tespit edebilirsiniz.