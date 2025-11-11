Tümü Webekno
Yapay Zeka Müzik Sektörünü Ele Geçirdi: Sahte Sanatçılar Billboard'da 1. Sıraya Çıktı!

Breaking Rust adında tamamen yapay zekâ ile oluşturulan bir country grubu, Walk My Walk isimli şarkısıyla Billboard Country Digital Song Sales listesinin zirvesine yerleşmiş durumda.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bir dönemin hayal ürünü gibi görünen “yapay zekâ sanatçıları”, artık müzik listelerinin zirvesinde. “Breaking Rust” adlı tamamen yapay zekâ ile oluşturulmuş country grubu, “Walk My Walk” isimli şarkısıyla Billboard Country Digital Song Sales listesinde 1 numaraya yükseldi. Sosyal medyada paylaşılan kliplerinde karizmatik ama yapay bir kovboy karakteri yer alan grup, milyonlarca dinlenme elde etti. Üstelik dinleyicilerin çoğu, bu tarz şarkıları bir insanın değil, algoritmaların ürettiğinden habersiz.

Olayı bu kadar değerli kılan da bu. Her ne kadar algoritma ve yapay zekânın ürünü olsa da bir şeyin bu kadar “insansı” görünmesi müzik dünyasında da büyük bir tartışmayı ateşledi. Gerçek sanatçılar, yıllarını verdikleri üretim süreçlerinin birkaç satır kodla taklit edilmesine öfkeli.

İşin hukuki tarafı da konuşulmaya başlandı

2

Milyonlarca dinlenmeye ulaşan “Walk My Walk” ve “Livin’ On Borrowed Time”, aslında aynı kalıpları tekrar eden şarkılar... Dinleyen kişiler benzer tempo, aynı enstrümanlar ve klişe sözler içerdiğini fark edebiliyor. Bu yüzden birçok sanatçı, yapay zekâ ile yapılan çalışmaları “ruhsuz kopyalar” olarak nitelendiriyor. Yine de iş dinleyici de bitiyor ve dinleyicilerin çoğu bu farkı anlamadığı sürece bu sürecin değişmesi için herhangi bir sebep yok.

Elbette bu gelişme telif ve yaratıcılık konularında yeni hukuki sorunlar da doğurdu. Geçtiğimiz yıl büyük plak şirketleri, yapay zekâ müzik şirketlerine dava açarak eserlerinin izinsiz kullanıldığını iddia etmişti. Şimdi ise “insansız müzik” gerçekten zirvede ve bu, sanatın geleceğine dair endişeleri her zamankinden daha yüksek sesle gündeme taşımış durumda.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Yapay Zeka

