Gelecek Artık Burada! Gelecek Geldi: Yapay Zekâyla Hayatımıza Giren Meslekler

Her geçen gün daha da gelişen yapay zekâ teknolojileri, yeni meslekleri de hayatımıza soktu. İşte apay zekâyla ortaya çıkan mesleklerden bazıları.

Yapay zekâ teknolojileri son yıllarda baş döndürücü bir hızda gelişerek hayatımızın her alanına girmeye başladı. Artık her gün milyonlarca insan işlerinde, okullarında, günlük hayatında yapay zekâyı kullanıyor. Tabii ki bu kadar büyük bir teknoloji, bazı yeni iş olanaklarını da beraberinde getiriyor.

Peki yapay zekâ sayesinde hayatımıza giren meslekler neler? Bu içeriğimizde yapay zekânın ortaya çıkardığı işleri sizler için derledik. Yapay zekâ teknolojileri sürekli sürekli gelişip yaygınlaştığı için bu mesleklerin öneminin yakında ileride daha da artacağını ve aralarına yenilerinin ekleneceğini düşünebiliriz.

Prompt mühendisi

Yapay zekâ ile hayatımıza giren meslekler denince akla gelen ilk ve belki de en popüler unvan kesinlikle "Prompt Mühendisi"dir. Özellikle ChatGPT gibi popüler yapay zek âraçlarıyla hayatımıza giren bu iş, “yapay zekâya doğru soruyu sorma” olarak nitelendirilebilir. Prompt mühendisleri, yapay zekâdan verebileceği en iyi yanıtı almanıza yardımcı olmak için en doğru, en yaratıcı, en verimli komutları oluşturmaya çalışır. Yapay zekâ araçlarının nasıl çalıştığını analiz ederler ve buna göre görevlerini yerine getirirler.

Yapay zekâ etiği uzmanı

Yapay zekâ daha fazla karar alma gücüne sahip oldukça bu kararların adil, şeffaf ve önyargısız olması kritik bir önem taşıyor. İşte tam bu noktada yapay zekâ etiği uzmanları olarak nitelendirilen yeni meslek grubu devreye giriyor. Bu profesyoneller, geliştirilen AI modellerinin ırksal, cinsiyetçi veya sosyoekonomik önyargılar içermemesini sağlamakla yükümlüler. Ayrıca yapay zekânın yasal düzenlemelere uyumları, oluşturduğu toplumsal riskler gibi konuları da denetlerler.

Yapay zekâ eğitmeni

Yapay zekâ modelleri, özellikle de makine öğrenmesi modelleri doğuştan akıllı değildir. Öğrenmek için devasa miktarlarda veriye ihtiyaç duyarlar. Yapay zeka eğitmenleri de bu verileri anlamlandıran kişilerdir. Bir nevi yapay zekâ modellerinin “öğretmenleri” diyebiliriz. Bir yapay zekâ aracının fotoğraflardaki nesneleri birbirinden ayırt edebilmesinden sizin karmaşık sorularınıza yanıt vermesine kadar birçok yeteneğinde rolleri büyüktür.

Yapay zekâ güvenliği uzmanı

Siber güvenliğin yeni bir alanı olarak da nitelendirebiliriz. Bu meslekteki kişiler, yapay zekâ modellerinin olası saldırılara karşı güvende olmasını sağlamak için çalışırlar. Siber güvenlik önlemleri, saldırıları öngörme, muhtemel saldırılarda gerekli tepkiyi verme gibi görevlere sahipler.

Yapay zekâ ürün yöneticisi

Geleneksel ürün yöneticileri, bir ürünün başından sonuna kadar olan sürecini yönetir. Yapay zekâ ürün yöneticisi ise bunun yapay zekâ eklenmiş versiyonudur. Bu kişiler, yapay zekâ ve sektör trendleri hakkında araştırmalar yapar, yapay zekânın sorunları nasıl çözebileceğini bulur, fırsatları yakalamaya çalışırlar.

Yapay zekâ ile hayatımıza giren mesleklere birlikte göz attık. Yapay zekâ, bazı mesleklerin tarih olmasını sağlarken yenilerinin de doğmasına neden olabiliyor. Bu teknolojinin daha da gelişmesiyle muhtemelen gelecekte çok daha fazla meslek göreceğiz.