8 Bin Liralık Yapay Zekâ Tarayıcısı Perplexity Comet Ücretsiz Oldu

Perplexity, şimdiye kadar 200 dolarlık abonelikte sunduğu Chrome rakibi yapay zekâ tarayıcısını herkese ücretsiz hâle getirdi.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en önde gelen yapay zekâ şirketlerinden Perplexity, geçtiğimiz aylarda “Comet” ismi verilen Chrome gibi hizmetlere rakip yapay zekâ destekli tarayıcısını resmen kullanıma sunmuştu. “Comet ile internet daha iyi” sloganıyla çıkan tarayıcı, şimdiye kadar 200 dolarlık abonelik sahiplerine sunuluyordu.

Ancak bu durum resmen değişti ve kullanıcıları çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Şirket, Comet’i tüm kullanıcılar için ücretsiz hâle getirdi. Böylece Comet, gerçekten de Chrome’a ciddi rakip olabilecek.

Yapay zekâ ile internette gezinmeyi çok kolaylaştırıyor

av

Comet, geleneksel tarayıcılardan çok farklı yapıya sahip, tamamen yapay zekâ destekli bir tarayıcı olarak karşımıza çıkıyor. Âdeta yanınızda bir kişisel asistan ile birlikte internette gezinebiliyorsunuz. Alışveriş, rezervasyon, bilgi edinme ve çok daha fazlasında size yardımcı oluyor, sorularınızı yanıtlıyor, doğru sonuçlara ulaşmanızı sağlıyor. Arama yapmak için direkt metin olarak yapay zekâya aklınızdaki şeyi iletiyorsunuz.

Birkaç örnek verelim. İnternette gezinirken herhangi bir sitede bir video gördünüz diyelim. Sağ üstteki asistan butonuna basarak direkt yapay zekâdan bu videoyu özetlemesini isteyebiliyorsunuz. Yalnızca videolar için değil, aynı zamanda makaleler, haberler için de özetleme yapabilirsiniz. Ya da bir tatildesiniz ve haritayı açtınız. Yapay zekâya “Bana turistik lokasyonlara uğrayabileceğim bir yürüme rotası çıkar.” diyorsunuz, saniyeler içinde bunu sizin için yapıyor. E-postalarınızın takibi, web geliştirme, sizin için ürün bulma ve çok daha fazlası da var.

Perplexity’nin Comet tarayıcısına buradaki bağlantı üzerinden ulaşmanız mümkün. İndirerek tarayıcıyı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yapay Zeka

