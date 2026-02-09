RentAHuman.ai isimli yeni bir site, yapay zekâ ajanlarının insanları belirli işler için kiralayabilmesine olanak tanıyor.

Yeni kurulan RentAHuman.ai isimli bir site, yapay zekâların insanları işe almasına imkân tanıyan sıra dışı bir platform olarak gündeme oturdu.

Kendisini “yapay zekâ ile gerçek dünya arasında bir arayüz” olarak tanımlayan site, yapay zekânın planladığı işleri insanların fiziksel ya da dijital olarak yerine getirmesi fikrine dayanıyor. Kısacası yapay zekâ düşünüyor, insan uyguluyor ve karşılığında ücret alıyor.

Fikir nereden çıktı?

Platform, yazılım mühendisi Alexander Liteplo ve kurucu ortak Patricia Tani tarafından geliştirildi. Liteplo, artan teknoloji işten çıkarmaları ve yapay zekânın insan işlerini tehdit etmesi konusundaki endişelerin bu fikri doğurduğunu söylüyor.

Amaç, yapay zekâ güçlendikçe insanların tamamen devre dışı kalması yerine yeni iş modelleri yaratmak. Keza platformun dikkat çekici ismi de özellikle bu konuyu gündeme getirmek için seçilmiş.

Platform nasıl çalışıyor?

İnsanlar platforma kaydolup becerilerini, müsaitlik durumlarını, yanıt sürelerini ve saatlik ücretlerini içeren profiller oluşturuyor. Ödemeler kripto para cüzdanları üzerinden yapılıyor.

Yapay zekâ ajanları bu profilleri inceleyerek doğrudan görev talep edebiliyor. Duruma yapay zekâ açısından bakıldığında bir insanı işe almak neredeyse bir bulut servis çağırmak kadar basit.

Ne tür işler var?

Platformdaki işler oldukça çeşitli ve gelecekte daha da artacağı söyleniyor.

Fiziksel görevler (kayıtlı mektup almak, çiçek teslim etmek, bir mekânın fotoğrafını çekmek)

Online işler (sosyal medya etkileşimi, koordinasyon görevleri)

Bazı küçük görevler 2–10 dolar gibi düşük ücretlerle sunulurken, bazı işler saatlik olarak fiyatlandırılıyor.

RentAHuman.ai kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Platformun yükselişi, yapay zekâ ajan ekosistemlerine olan ilginin arttığını gösterirken daha derin bir soruyu da gündeme getirdi. İnsanlar günümüzde makineler için “isteğe bağlı altyapı” hâline mi geliyor? Bunun cevabını zaman gösterecek.