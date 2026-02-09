Tümü Webekno
Farklı Kategorilerde Günün Öne Çıkan İndirimleri! Protein Ocean'da indirim! CASEDOIT'te 4 al 2 öde!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Black Mirror Sahnesi Gibi: Yapay Zekâların "İnsanları" Kiralayabileceği Yeni Site Kullanıma Sunuldu!

RentAHuman.ai isimli yeni bir site, yapay zekâ ajanlarının insanları belirli işler için kiralayabilmesine olanak tanıyor.

Black Mirror Sahnesi Gibi: Yapay Zekâların "İnsanları" Kiralayabileceği Yeni Site Kullanıma Sunuldu!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yeni kurulan RentAHuman.ai isimli bir site, yapay zekâların insanları işe almasına imkân tanıyan sıra dışı bir platform olarak gündeme oturdu.

Kendisini “yapay zekâ ile gerçek dünya arasında bir arayüz” olarak tanımlayan site, yapay zekânın planladığı işleri insanların fiziksel ya da dijital olarak yerine getirmesi fikrine dayanıyor. Kısacası yapay zekâ düşünüyor, insan uyguluyor ve karşılığında ücret alıyor.

Fikir nereden çıktı?

2

Platform, yazılım mühendisi Alexander Liteplo ve kurucu ortak Patricia Tani tarafından geliştirildi. Liteplo, artan teknoloji işten çıkarmaları ve yapay zekânın insan işlerini tehdit etmesi konusundaki endişelerin bu fikri doğurduğunu söylüyor.

Amaç, yapay zekâ güçlendikçe insanların tamamen devre dışı kalması yerine yeni iş modelleri yaratmak. Keza platformun dikkat çekici ismi de özellikle bu konuyu gündeme getirmek için seçilmiş.

Platform nasıl çalışıyor?

3

İnsanlar platforma kaydolup becerilerini, müsaitlik durumlarını, yanıt sürelerini ve saatlik ücretlerini içeren profiller oluşturuyor. Ödemeler kripto para cüzdanları üzerinden yapılıyor.

Yapay zekâ ajanları bu profilleri inceleyerek doğrudan görev talep edebiliyor. Duruma yapay zekâ açısından bakıldığında bir insanı işe almak neredeyse bir bulut servis çağırmak kadar basit.

Ne tür işler var?

2

Platformdaki işler oldukça çeşitli ve gelecekte daha da artacağı söyleniyor.

  • Fiziksel görevler (kayıtlı mektup almak, çiçek teslim etmek, bir mekânın fotoğrafını çekmek)
  • Online işler (sosyal medya etkileşimi, koordinasyon görevleri)
  • Bazı küçük görevler 2–10 dolar gibi düşük ücretlerle sunulurken, bazı işler saatlik olarak fiyatlandırılıyor.

RentAHuman.ai kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Platformun yükselişi, yapay zekâ ajan ekosistemlerine olan ilginin arttığını gösterirken daha derin bir soruyu da gündeme getirdi. İnsanlar günümüzde makineler için “isteğe bağlı altyapı” hâline mi geliyor? Bunun cevabını zaman gösterecek.

OpenAI, İş Dünyasında Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Platformu Frontier'ı Duyurdu OpenAI, İş Dünyasında Devrim Yaratacak Yapay Zekâ Platformu Frontier'ı Duyurdu
O Artık Kod Yazmanın da Ötesinde: GPT-5.3-Codex Kullanıma Sunuldu O Artık Kod Yazmanın da Ötesinde: GPT-5.3-Codex Kullanıma Sunuldu
Yapay Zeka

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 Volvo Fiyat Listesi: En Ucuz Volvo EX30'a Zam Geldi!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Şubat 2026 BMW Fiyat Listesi: X1'in Ucuz Versiyonu Türkiye'de!

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Çok Uygun Fiyata 120 Hz Ekran ve 6500 mAh Batarya Sunan TCL K70 Serisi Tanıtıldı

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

Şimdiye kadarki en "insansı" robotlardan biri olan Moya tanıtıldı [Video]

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Şubat] 3.500 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de Üretilen Otomobil SWM G01 Pro Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com