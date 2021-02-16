Yargıtay'dan Maske Takmama Cezası ile İlgili Değişiklik

Yargıtay, maske takmayanlara ''Kabahatler Kanunu'' dahilinde ceza verilmesiyle ilgili kararını iptal ederek konuyla ilgili yaptırımların Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi dahilinde uygulanmasına hükmetti.

Bolu’da geçtiğimiz ay, COVID-19 tedbirleri kapsamında zorunlu olduğu halde maske takmayan bir kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle 900 TL idari para cezası kesilmişti. Ancak kesilen ceza ile ilgili itirazda bulunan vatandaş, önemli bir kararın verilmesine ön ayak oldu.

İtirazı değerlendiren Bolu Sulh Ceza Hakimliği, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanamayacağı ve idari yaptırım kararı verme yetkisinin mahalli mülki idari amirine ait olması nedeniyle kolluk tarafından uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına hükmetti.

Bu karar üzerine ise Adalet Bakanlığı dosyayı, kanun yararına bozma talebi ile Yargıtay 19'ncu Ceza Dairesine gönderdi. Bakanlığın başvurusunu kabul eden Ceza Dairesi, Bolu Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını 14 Aralık 2020'de bozdu. Kararın bozulmasında açıklama olarak ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda maske takma tedbiri veya yükümlülüğü bulunmadığına işaret edildi ve maske takmayanlara Kabahatler Kanunu'nun 32’nci maddesi kapsamında ''emre aykırı davranış'' nedeniyle para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

Yargıtay 19’ncu Ceza Dairesi'nin, 14 Aralık 2020 tarihli kararına ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti ve maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesinin uygulanacağı ifade edilerek kararın kaldırılması istendi. İtirazı kabul eden Ceza Dairesi, 14 Aralık 2020’de verdiği kararını kaldırarak, maske takmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282’nci maddesi uyarınca ceza yazılabileceğine hükmetti. Bu karar ile birlikte ceza dairesi, benzer şekilde verilen tüm kararları da iptal etti.