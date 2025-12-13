Onca Operasyona Rağmen Yasa Dışı Bahis Siteleri Neden Bir Türlü Engellenemiyor?

Türkiye'de büyük bir sorun hâline gelen yasa dışı bahis sitelerinin neden bir türlü tam olarak engellenemediğini, kullandıkları teknik yöntemleri ve bu işin arkasındaki finansal gücü inceledik.

Türkiye'de internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte ne yazık ki yasa dışı bahis ve kumar siteleri de ciddi bir sorun hâline geldi. Hemen her gün telefonlarımıza gelen spam mesajlar bir yana, bu sitelerin erişime kapatılmasına rağmen mantar gibi çoğalmaya devam ettiğini görüyoruz.

Devlet kurumları ve BTK, bu platformlara karşı yoğun bir mücadele verse de siteler bir türlü tam anlamıyla bitirilemiyor. Peki erişim engellerine rağmen bu sistem nasıl ayakta kalıyor? İşte bahis sitelerinin engellenememesinin ardındaki teknik ve sistemsel nedenler.

Hızlı alan adı değişikliği ve "kopya site" altyapısı

Yasa dışı bahis organizasyonlarının en büyük kozu, alan adlarını (domain) dakikalar içinde değiştirebilme kabiliyetleridir. Bir site "https://www.google.com/search?q=siteadi15.com" adresindeyken BTK tarafından engellendiğinde, altyapı otomatik olarak "https://www.google.com/search?q=siteadi16.com" adresini devreye sokar. Veritabanı aynı kaldığı için kullanıcılar hiçbir veri kaybı yaşamadan yeni adrese yönlendirilir.

Bu durum, mitolojideki Hydra canavarına benzer; bir kafayı kestiğinizde yerine iki tanesi çıkar. Hazırda bekleyen yüzlerce, hatta binlerce kopya site sayesinde, erişim engeli kararı uygulanana kadar site çoktan yeni adresine taşınmış olur. Üstelik yeni site ile eski site arasındaki farkı kullanıcı bile anlamaz.

Sunucuların yurt dışında olması müdahaleyi zorlaştırıyor

İnternetin sınırları olmadığı için bu sitelerin sunucuları genellikle yasal denetimin zayıf olduğu veya bahis oynamanın serbest olduğu ülkelerde barındırılır. Türkiye'deki bir mahkeme kararı, teknik olarak sadece Türkiye içindeki servis sağlayıcıları bağlar.

Yurt dışındaki veri merkezine fiziksel bir müdahale yapılamadığı veya o ülkenin yasalarıyla iş birliği süreçleri çok yavaş ilerlediği için, kaynağı kurutmak neredeyse imkânsız hâle gelir. Biz kapıya kilit vursak da içeride sistem çalışmaya devam eder.

VPN, DNS ve finansal güç faktörü

Erişim engeli gelse bile kullanıcı tarafında VPN kullanımı veya DNS değiştirmek gibi basit yöntemlerle bu engeller aşılabiliyor. Kullanıcı oynamak istediği sürece, teknik engeller sadece süreci biraz yavaşlatıyor ancak tamamen durduramıyor.

Tüm bunlara ek olarak, bu organizasyonların arkasında çok ciddi bir finansal güç bulunuyor. Bu bütçe sayesinde en son teknolojileri, en hızlı sunucuları ve en yetenekli yazılımcıları kullanarak, engelleme sistemlerinden kaçacak yeni yöntemleri sürekli olarak geliştirebiliyorlar.

Peki siz yasa dışı bahis sorununun çözüleceğine inanıyor musunuz? Konuyla ilgili herhangi bir tavsiyeniz var mı? Yorumlarınızı bekliyoruz...