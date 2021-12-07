SlashData’nın her yıl dünyanın farklı bölgelerindeki onbinlerce, geliştiricinin katılımına açtığı anketi yeniden başladı. Bu yıl anketi dolduran geliştiricilere geçtiğimiz yıllardan daha fazla ödül var.

SlashData tarafından her yıl 2 kez düzenlenen Developer Nation Survey Q4 2021 anketine katılımlar başladı. Temel amacı dünyanın her noktasından yazılım geliştiricilere ulaşarak sektördeki son trendleri ortaya koymak olan anket, bu sayede herkesin çalıştığı sektöre daha hakim olmasını sağlıyor.

Elbette her seferinde olduğu gibi yine bol ödüllü bir anket bizi bekliyor. Bu yılın en dikkat çekici ödülü sie 1000 dolar değerinde, tüm parçalarını tamamen ödülü kazanan kişinin belirleyebileceği toplama bilgisayar. Bunun dışında taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch ve 250 dolar değerinde teknolojik ürün alışverişi kuponu da listede yer alıyor.

Developer Nation Survey Q4 2021 ödülleri şu şekilde:

Premium ödüller: 1000 dolar değerinde toplama bilgisayar kuponu, Nintendo Switch, Blockchain Academy tarafından verilen Blockchain Foundations kursunda geçerli 695 dolarlık indirim kuponu Amazon Web Services Sertifika sınavı için 500 dolar değerinde kupon 250 dolarlık teknolojik ürün alışverişi kuponu

Lisanslar:: SitePoint Premium Lisans 120 dolarlık yazılım araç kuponu

Aksesuarlar: Taşınabilir monitör Vivo Black 31 inç ayarlanabilir laptop standı 100 dolar değerinde Amazon kuponu 50 dolar değerinde Amazon kuponu Gumroad’ta geçerli 30 dolarlık e-kitap kuponu

Topluluk hediyeleri: iPhone 13 Samsung Galaxy Tab S7



Developer Nation anketine nasıl katılabilirsiniz?

Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,

Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin, Adım #2: Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun. Üyeliğiniz varsa giriş yapın,

Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun. Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın,

“Take the Survey” butonuna tıklayın, Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.

Bu yıl daha bonkör bir ödül havuzu sunan SlashData, daha çok geliştiriciye ulaşmayı amaçlıyor. Siz de ankete katılarak ve ödülleri kazanma şansı yakalayabilirsiniz, herkese bol şans!