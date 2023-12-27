Her sene düzenlediği ödüllü anketler ve yazılım sektörüne yönelik yayımladığı kapsamlı araştırmalarıyla adından söz ettiren SlashData tarafından düzenlenen 2023'ün son anketi başladı.

SlashData tarafından her yıl iki kez düzenlenen ve sizinle düzenli olarak paylaştığımız Developer Nation Survey anketine katılımlar başladı. Yazılım sektöründe yer alan on binlerce kişiye ulaşarak sektörün nabzını ölçmek için düzenlenen anket bu sene de bol ödüllü olarak gerçekleşecek.

Ödül listesi bu sene de oldukça kalabalık ve heyecan verici. Katılımcıları, aralarında M2 MacBook Pro, Asus Chromebook C223, klavyeler, mouse'lar ve Apple hediye kartları gibi yüzlerce ödülün beklediği anket yalnızca birkaç dakikanızı alacak!

Gelin tüm ödüllere detaylıca göz atalım;

Premium ödüller:

Apple MacBook Pro 13 inç

Asus Chromebook C223

Keychron K2 & Logitech MX Master 3S

Lisanslar:

CoPilot 12 months subscription

iCodeThis Gold subscription

Udemy 25 dolarlık eğitim bütçesi

O'Reilly ebook

Express VPN

20-50 dolarlık hediye kartı ya da kripto

Developer Nation Swag

Aksesuarlar:

Apple Airtag

JIALONG Gaming Mouse Pad L

Arduino® UNO R4 WiFi

Topluluk hediyeleri:

Motorola Razr+

50 dolar eğitim bütçesi

15-20 dolarlık hediye kartı ya da kripto

Developer Nation Swag

Developer Nation anketine nasıl katılabilirsiniz?

Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,

Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin, Adım #2: Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun. Üyeliğiniz varsa giriş yapın,

Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun. Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın.

“Take the Survey” butonuna tıklayın. Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.

Siz de ankete katılarak hem sektöre dair en güncel verilerin elde edilmesine destek olabilir hem de ödüllerden kazanma şansını yakalayabilirsiniz.