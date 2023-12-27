SlashData tarafından her yıl iki kez düzenlenen ve sizinle düzenli olarak paylaştığımız Developer Nation Survey anketine katılımlar başladı. Yazılım sektöründe yer alan on binlerce kişiye ulaşarak sektörün nabzını ölçmek için düzenlenen anket bu sene de bol ödüllü olarak gerçekleşecek.
Ödül listesi bu sene de oldukça kalabalık ve heyecan verici. Katılımcıları, aralarında M2 MacBook Pro, Asus Chromebook C223, klavyeler, mouse'lar ve Apple hediye kartları gibi yüzlerce ödülün beklediği anket yalnızca birkaç dakikanızı alacak!
Gelin tüm ödüllere detaylıca göz atalım;
Premium ödüller:
- Apple MacBook Pro 13 inç
- Asus Chromebook C223
- Keychron K2 & Logitech MX Master 3S
Lisanslar:
- CoPilot 12 months subscription
- iCodeThis Gold subscription
- Udemy 25 dolarlık eğitim bütçesi
- O'Reilly ebook
- Express VPN
- 20-50 dolarlık hediye kartı ya da kripto
- Developer Nation Swag
Aksesuarlar:
- Apple Airtag
- JIALONG Gaming Mouse Pad L
- Arduino® UNO R4 WiFi
Topluluk hediyeleri:
- Motorola Razr+
- 50 dolar eğitim bütçesi
- 15-20 dolarlık hediye kartı ya da kripto
- Developer Nation Swag
Developer Nation anketine nasıl katılabilirsiniz?
- Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,
- Adım #2: Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun.
- Üyeliğiniz varsa giriş yapın,
- Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın.
- Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.
Siz de ankete katılarak hem sektöre dair en güncel verilerin elde edilmesine destek olabilir hem de ödüllerden kazanma şansını yakalayabilirsiniz.