SlashData tarafından yazılım dünyasının trendlerini belirlemek için dünya çapında ve yılda 2 kez düzenlenen Developer Nation Survey’in 2022 ikinci çeyrek anketine katılımlar başladı. Ankete katılan herkes çok sayıda ödülden birini kazanma şansı elde edecek.

Yazılım dünyasındaki trendleri anlamak için güncel raporları takip etmek oldukça işe yarar bir yöntem. Bu raporlardan en kapsamlısı ise Developer Nation tarafından her yıl 2 kez yayınlanan rapor. Dünyanın dört bir köşesinden binlerce yazılımcının katıldığı anketlere göre düzenlenen rapor için 2022’nin son anketine katılımlar başladı.

Toplamda 27 dakika sürecek ankete katılan herkes rapora ücretsiz olarak ulaşma imkanı yakalayacak. Bunun haricinde her anket döneminde olduğu gibi şanslı katılımcılar teknoloji dünyasının popüler ürünleri ve hizmetlerine sahip olacaklar.

Developer Nation Survey Q2 2022 ödülleri:

Teknolojik cihaz hediyeleri: 1000 dolar değerinde toplama bilgisayar (Donanım tercihleri kazanan kişiye ait olacak) iPhone 13

Yazılım lisansları: SitePoint Premium Lisans 3 aylık Skillshare üyeliği AI Practitioner eğitim kursu ve sınavlı sertifika Notion Personal Pro lisansı 12 aylık Docker Pro lisansı Tick Tick Premium lisansı

Aksesuarlar: Ergonomik Mousepad Akıllı priz

Hediye çekleri: 50 dolarlık yazılım araçları hediye çeki 20 dolarlık Amazon hediye çeki 10 dolarlık Spotify hediye çeki 10 dolarlık Google Play Store hediye çeki

Topluluk hediyeleri: iPhone 13 Samsung Galaxy S22 Xiaomi Remi 11 5G Surprise Swag 15 dolarlık Amazon hediye çeki Çeşitli “yazılım öğrenme” kaynakları



Developer Nation anketine nasıl katılabilirsiniz?

Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,

Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin, Adım #2: Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun. Üyeliğiniz varsa giriş yapın,

Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun. Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın,

“Take the Survey” butonuna tıklayın, Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.

Bu yıl daha bonkör bir ödül havuzu sunan SlashData, daha çok geliştiriciye ulaşmayı amaçlıyor. Siz de ankete katılarak ve ödülleri kazanma şansı yakalayabilirsiniz, herkese bol şans!