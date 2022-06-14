Yazılım dünyasındaki trendleri anlamak için güncel raporları takip etmek oldukça işe yarar bir yöntem. Bu raporlardan en kapsamlısı ise Developer Nation tarafından her yıl 2 kez yayınlanan rapor. Dünyanın dört bir köşesinden binlerce yazılımcının katıldığı anketlere göre düzenlenen rapor için 2022’nin son anketine katılımlar başladı.
Toplamda 27 dakika sürecek ankete katılan herkes rapora ücretsiz olarak ulaşma imkanı yakalayacak. Bunun haricinde her anket döneminde olduğu gibi şanslı katılımcılar teknoloji dünyasının popüler ürünleri ve hizmetlerine sahip olacaklar.
Developer Nation Survey Q2 2022 ödülleri:
- Teknolojik cihaz hediyeleri:
- 1000 dolar değerinde toplama bilgisayar (Donanım tercihleri kazanan kişiye ait olacak)
- iPhone 13
- Yazılım lisansları:
- SitePoint Premium Lisans
- 3 aylık Skillshare üyeliği
- AI Practitioner eğitim kursu ve sınavlı sertifika
- Notion Personal Pro lisansı
- 12 aylık Docker Pro lisansı
- Tick Tick Premium lisansı
- Aksesuarlar:
- Ergonomik Mousepad
- Akıllı priz
- Hediye çekleri:
- 50 dolarlık yazılım araçları hediye çeki
- 20 dolarlık Amazon hediye çeki
- 10 dolarlık Spotify hediye çeki
- 10 dolarlık Google Play Store hediye çeki
- Topluluk hediyeleri:
- iPhone 13
- Samsung Galaxy S22
- Xiaomi Remi 11 5G
- Surprise Swag
- 15 dolarlık Amazon hediye çeki
- Çeşitli “yazılım öğrenme” kaynakları
Developer Nation anketine nasıl katılabilirsiniz?
- Adım #1: Buraya tıklayıp anket sayfasına gidin,
- Adım #2: Eğer bir Developer Nation üyesi değilseniz üye olun.
- Üyeliğiniz varsa giriş yapın,
- Adım #3: “Take the Survey” butonuna tıklayın,
- Adım #4: Anketi doldurmaya başlayın.
Bu yıl daha bonkör bir ödül havuzu sunan SlashData, daha çok geliştiriciye ulaşmayı amaçlıyor. Siz de ankete katılarak ve ödülleri kazanma şansı yakalayabilirsiniz, herkese bol şans!