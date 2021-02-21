Ekşi sözlükte açılan "Yazılımcıların Yatarak Para Kazanması" başlığı, sosyal medyada da gündem oldu. Başlığa Twitter üzerinden cevap yazan yazılımcılar, yaptıkları açıklamalarla gülümsetmeyi başardı.

Ülkemizde dönüp dönüp belli meslek gruplarına sarmak, yatarak para kazandıklarını iddia etmek artık bir alışkanlık haline geldi. Bir dönem öğretmenlere, bir dönem akademisyenlere saran bu insanların yeni gözdesi ise yakın zamanda vergi konusuyla gündeme gelen yazılımcılar oldu.

Ekşi sözlükte bir kullanıcı, "Yazılımcıların yatarak para kazanması" adlı bir başlık açtı. Başlığın popüler tabiriyle tutmasının ardından sosyal medyanın gündemine düşmesi de uzun sürmedi. Yazılımcılar da haliyle bu konuda birkaç kelime etti.

Önce bahsi geçen gönderiye bakalım:

Ekşi sözlük kullanıcısı, açtığı başlıkta şöyle diyor: "Ben bunu şakasına söylüyorlar sanıyordum ama gerçekmiş.

Sözlükten tanışıp bir süredir konuştuğum yazılımcı kıza geçen gün "ne yapıyorsun?" diye sordum. bana "yatıyorum sen?" diye cevap verdi ama aslında çalışması gerekiyordu çünkü bir firmada php&pyhton devoloper olarak çalışmaktaydı. Pandemi şartlarında evden devam ediyordu çalışmalarına.

"Nasıl yani çalışmıyor musun?" diye sordum ama aldığım cevap karşısında şaşkına döndüm. bana "yok yatarak çalışıyorum pc kucağımda ihihihi" diye cevap verdi. Neye uğradığımı şaşırdım. insanlar bu soğuk havalarda dışarıda çalışarak asgari ücrete tamam derken yazılımcıların yattığı yerden binler kazanması bence gelir adaletsizliği. Bir de utanmadan "yatıyorum" diyor bari oturarak çalış.

Devletin bir an önce evden freelance çalışan yazılımcıları vergilendirmesi lazım bence."

Gelen tepkiler ise şöyle

Hem de ince ekranlıymış

Yatarak çalışman kuzuum

Konu bütünlüğü önemli

Vergilendirilmiş kazanç kutsaldır

O da bir seçenek

Bitmişsin sen

Büyük beddua

Var zaten vergi?

Ekmeğini de yaparsın