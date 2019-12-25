Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki Esrarengiz Gayzer Patlamaları

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yer alan ve dünyanın en eski ulusal parkı olma özelliğini taşıyan Yellowstone Ulusal Parkı'nda 2019 yılı içerisinde 45 gayzer patlaması yaşandı; ancak bilim insanları bu volkanik aktivitelerin tam olarak neden kaynaklandığını henüz bulabilmiş değil.

ABD'nin Idaho, Montana ve Wyoming eyaletlerinde yer alan Yellowstone Ulusal Parkı, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Nefes kesici bir güzelliğe sahip olan park, aynı zamanda yeraltı kaynaklarıyla da dikkat çekiyor. Yellowstone Ulusal Parkı'na gidenler, genellikle parkın ikonik gayzerlerini ziyaret etmeden geri dönmezler.

Zira parkın sınırları içerisinde 300'den fazla gayzer bulunuyor. Bunlardan biri olan Steamboat, şu anda en aktif olan gayzer konumunda. Bu, parkı her sene ziyaret eden 4,5 milyon kişi için ve belki de parkın kendisi için harika bir haber; ancak sıcak su kaynağının, 2019'da 45'ten fazla kez patlaması, bilim insanlarının kafasında soru işaretleri yarattı. Steamboat gayzeri, 2018'de ise 32 kez sıcak su ya da sıcak buhar fışkırtmıştı.

Yellowstone Ulusal Parkı'nda irili ufaklı 300 fazla gayzer bulunuyor:

Öte yandan söz konusu gayzer; 2015, 2016 ve 2017 yıllarında tek bir kez bile patlamadı. Fakat 2018 ve 2019’da önemli oranda aktivite gördü. Peki, neden? Bilim insanları, bu soruya kesin bir cevap veremiyor. California Üniversitesi, Berkeley'den Michael Manga, "Steamboat, çok büyük bir gayzer ve bu nedenle insanlara Dünya hakkında anlamadığımız hala birçok şeyin olduğunu hatırlatıyor" diyor.

Elbette, park yüzeyinin altındaki süper volkanlardan bahsetmeden, Yellowstone'un gayzerlerinden bahsedemezsiniz. Örneğin, 72 kilometre çapa sahip olan bir krater, gökyüzünden dahi görülebiliyor. Araştırmacılar, Yellowstone'da yaklaşık 631.000 yıl önce büyük bir volkanın patladığına inanıyorlar. Bilim insanları söz konusu volkanın tekrar patlayabileceğini düşünüyor; ancak bunun zaman meydana geleceğini kesin olarak söyleyemiyorlar.