Steam'de mutfak ve yemek odaklı bir ASMR oyununun geleceği ortaya açıklandı. Bir restoran simülatörü olan ASMR Food Experience isimli yapım, oyunculara farklı deneyimler yaşatacak.

Sosyal medyada milyonlarca insan tarafından izlenen ASMR videoları gittikçe daha da popüler hâle geliyor. Bu videolar, gündelik hayatta yapılan bazı aktiviteleri içeriyor. Birçok insan da bu videolardaki seslerden zevk alıyor. ASMR videolarının neden bu kadar ilgi gördüğünü buradan ulaşabileceğiniz bir içeriğimizde sizlere açıklamıştık.

Bu tarz videolar popülerliğini artırmaya devam ederken şimdi de bir ASMR oyununun geleceği ortaya çıktı. ASMR Food Experience (ASMR Yemek Deneyimi) ismi verilen ve duyurusu yayıncısı PlayWay tarafından yapılan bu oyun, mutfak veya yemek odaklı sesleri bilgisayarınıza getirmeyi planlıyor.

"Restoranınızı açın ve onun sesini dinleyin!"

Henüz ne zaman çıkış yapacağı bilinmeyen bu oyun, Gameparic isimli şirket tarafından geliştirildi. Oyunseverlere oldukça ilginç bir deneyim sunması beklenen ASMR Food Experience’ın; heyecan, sakinlik, stres atma gibi birçok şey için tasarlanmış sesler içerdiği ifade edildi.

Steam sayfası incelendiğinde ise oyunun şu şekilde tanımlandığı görüldü: “Eğer kendinizi muhteşem bir ruh haline sokacak türlü sesler arayışındaysanız, artık daha fazla aramanıza gerek kalmadı! ASMR Food Experience oyununu dünyamızı çevreleyen sesler ile birleştirdik. Restoranınızı açın, yönetin ve onun sesini dinleyin!”

Buna göre oyunda bir restoran açmak mümkün olacak. Ayrıca teslimatların organize edilmesi, mutfağın temiz tutulması, yemek pişirmek gibi birçok şey de oyundaki rahatlatıcı seslerle birlikte yer alacak. Ayrıca oyunda yüksek puan kazanmak için işletmenin iyi durumda tutulması gerekeceği de açıklamalar arasında yer alıyor.