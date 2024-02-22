Yemeksepeti, kullanıcılarına indirim kuponları dağıtacağı "Arkadaşını Davet Et" kampanyasını başlattı. Peki indirim kuponuna doyacağınız bu kampanyaya nasıl katılacaksınız?

Türkiye'nin önde gelen yemek teslimat platformlarından Yemeksepeti, kullanıcılarını memnun edecek bir kampanya başlattı. "Arkadaşını Davet Et" olarak isimlendirilen bu kampanya, Yemeksepeti kullanıcılarını indirim kuponlarına boğacak gibi görünüyor. Peki kampanyada ne gibi detaylar var?

Yemeksepeti'nin başlattığı Arkadaşını Davet Et kampanyası, adından da anlaşılabileceği üzere kullanıcıların, daha önce Yemeksepeti kullanmamış olan kişileri platforma davet etmesi ile başlıyor. Hem mevcut hem de yeni kullanıcılar, bu kampanya kapsamında indirim kuponu yakalama fırsatı yakalamış oluyorlar.

Kampanyaya katılmak çok kolay

Yemeksepeti'nin başlattığı kampanyaya katılmak çok kolay. Yapılması gereken şey, mevcut kullanıcıların davet linki veya QR aracılığı ile Yemeksepeti'ne yeni kullanıcı kazandırması. Daha önce Yemeksepeti kullanmamış olan kullanıcılar, bu davet bağlantısı veya QR ile Yemeksepeti'ne üye olup ilk siparişini verdiğinde hem mevcut hem de yeni kullanıcı, indirim kuponu kazanacak.

Arkadaşını Davet Et kampanyasında mevcut kullanıcılar, gönderdikleri davetlerle Yemeksepeti’ne üye olarak sipariş veren her yeni kullanıcı için 120 TL, toplamda 1.200 TL değerinde kupon alacaklar. Kullanıcılar bu kuponları Yemeksepeti üzerinden yemek, market ve mahalle alışverişlerinde kullanabilecekler. Yemeksepeti'ne yeni üye olanlar ise ilk 200 TL ve üzeri siparişlerinde 100 TL indirim kuponu alacaklar. Alınan kuponların 15 gün içerisinde kullanılması gerektiği bilgisini de siz değerli okurlarımızla paylaşalım.