Bir süredir Yemeksepeti'ne masaüstü veya mobil uygulamadan ulaşmak isteyen kullanıcılar bir hata mesajıyla karşılaşıyorlar. Yemeksepeti'nden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Son günlerde büyük bir hack olayıyla gündemde olan Yemeksepeti, geçtiğimiz dakikalardan bu yana erişim sıkıntılarına ev sahipliği yapıyor. Yemeksepeti’ne veya Banabi’ye girmek isteyen kullanıcılar, “Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.” uyarısıyla karşılaşıyorlar. Öte yandan sorun yalnızca mobil tarafta yaşanmıyor.

Yemeksepeti’nin internet sitesine girmeye çalışan kullanıcılar, eski Yemeksepeti logosunun da yer aldığı “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler.” şeklinde bir uyarıyla karşılaşıyor.

Yemeksepeti'nden henüz açıklama yok.

Güncelleme: An itibarıyla Yemeksepeti'ne yeniden erişim sağlanabiliyor.