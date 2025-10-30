Sahanın İki Devi Karşı Karşıya: Yeni Altay mı, ABD'li M1A2 SEPv3 Abrams mı Daha İyi?

Türkiye'nin yeni nesil ana muharebe tankı Yeni Altay ile ilgili akıllardaki soru ABD'nin M1A2 SEPv3 Abrams'ı ile kıyaslandığında ne durumda olduğu. Bu iki modern "demir yumruğu" motor, zırh, ateş gücü ve teknoloji bakımından karşılaştırdık. Peki 21. yüzyılın muharebe sahasında hangisi galip geldi? İşte detaylar...

Ana Muharebe Tankları (MBT), orduların karadaki en caydırıcı gücüdür. Yıllar süren geliştirme sürecinin ardından TSK envanterine giren Yeni Altay tankı, Türkiye'nin bu alandaki en iddialı projesi. Karşısında ise Soğuk Savaş'tan bu yana sayısız modernizasyon görmüş ve M1A2 SEPv3 paketiyle neredeyse bir uzay gemisine dönüşen ABD yapımı M1 Abrams bulunuyor. Her iki tank da 1500 beygir gücünde ancak bu güç kaynağının felsefesi bile ne kadar farklı olduklarını gösteriyor.

Bu içeriğimizde iki tankın sadece kağıt üzerindeki verilerine değil, aynı zamanda sahada ne anlama geldiklerine de bakacağız. Bir yanda ASELSAN'ın en yeni dijital sistemleriyle donatılmış, sıfırdan tasarlanan bir platform; diğer yanda ise kendini defalarca kanıtlamış, dünyanın en korkulan zırhlarından birine sahip bir efsane var. Gelin bu devlerin kaputunun altına, zırhının içine ve namlusunun ucuna yakından bakalım.

Ateş gücü: 120 mm namluların savaşı

Konu tank olduğunda ilk bakılan yer her zaman ana silahtır. Her iki tank da NATO standardı olan 120 mm'lik yivsiz toplar kullanıyor. Ancak detaylar burada başlıyor. M1A2 SEPv3, kendini kanıtlamış M256 topunu kullanırken, Yeni Altay, MKE tarafından üretilen ve daha uzun bir namluya sahip olan daha modern bir top kullanıyor. Teknik olarak daha uzun namlu, mühimmatın daha yüksek namlu çıkış hızına ulaşmasını ve daha delici olmasını sağlar.

Asıl fark ise ateş kontrol sistemlerinde. Yeni Altay, ASELSAN'ın geliştirdiği en yeni nesil VOLKAN-II atış kontrol sistemini kullanıyor. Bu sistem, tankın 360 derece gözetleme, otomatik hedef takibi ve anlık balistik hesaplama yapmasını sağlıyor. M1A2 SEPv3 ise yeni nesil IFLIR (gelişmiş termal görüş) ve CROW (uzaktan komutalı silah sistemi) ile modernize edildi. Altay'ın elektronik altyapısı "sıfırdan" bu sistemler için tasarlanmışken, Abrams'ınki mevcut bir platforma yapılan en gelişmiş "yükseltme".

Zırh ve koruma: Seyreltilmiş uranyum mu, yeni nesil kompozit mi?

Bir tankın asıl olayı hayatta kalmaktır. M1 Abrams bu konuda bir efsane; zırhında yüksek yoğunluklu "seyreltilmiş uranyum" katmanları kullanıyor. Bu, ona muazzam bir kinetik enerji koruması sağlıyor. Ayrıca SEPv3 modeli, İsrail üretimi olduğunu bildiğimiz, başarısı kanıtlanmış Trophy Aktif Koruma Sistemi (APS) ile donatıldı. Bu sistem, tanka yaklaşan füze ve roketleri havada imha ediyor.

Yeni Altay ise bu konuda en modern teknolojiyi kullanıyor. Zırhı, ROKETSAN tarafından geliştirilen yeni nesil "bor karbür" içerikli kompozit zırhtan oluşuyor. Ek olarak, özellikle drone ve ATGM tehditlerine karşı kafes zırh ile güçlendirildi. Altay'ın asıl kozu ise ASELSAN imzalı AKKOR Aktif Koruma Sistemi. Tıpkı Trophy gibi AKKOR da tanka yönelen tehditleri milisaniyeler içinde tespit edip imha etmek üzere tasarlandı. Kısacası, ikisi de "sert" adamlar.

Mobilite ve Güç: Gaz türbini vs dizel motor

İki tank arasındaki en net felsefe farkı motorlarında yatıyor. M1A2 Abrams, bir jet uçağına benzer ses çıkaran 1500 HP'lik Honeywell AGT1500 gaz türbinli motor kullanıyor. Bu motor, tanka müthiş bir ivmelenme sağlar ancak inanılmaz derecede "içer" ve bakımı çok karmaşıktır. Lojistik açıdan da tam bir baş ağrısı.

Yeni Altay ise Güney Kore'den tedarik edilen 1500 beygirlik bir V12 dizel motor kullanıyor. Dizel motorlar, gaz türbinlerine göre daha az yakıt tüketir, daha uzun menzil sunar ve bakımı daha kolaydır. Türkiye'nin asıl hedefi ise BMC Power tarafından geliştirilen yerli 1500 HP'lik BATU güç grubunu testleri bittikten sonra T2 konfigürasyonlu tanklarda kullanmak. Ayrıca Altay, gelişmiş hidropnömatik süspansiyonu ile arazide daha stabil bir sürüş vadediyor.

Yeni Altay ile M1A2 SEPv3 Abrams teknik özelliklerinin karşılaştırılması:

Özellik Yeni Altay (T1/T2) M1A2 SEPv3 Abrams Ana Silah MKE 120 mm L/55 Yivsiz Top 120 mm M256 L/44 Yivsiz Top Ateş Kontrol ASELSAN VOLKAN-II Gelişmiş IFLIR & CROW Motor 1500 HP V12 dizel 1500 HP AGT1500 gaz türbini Zırh Tipi ROKETSAN kompozit zırh (bor karbür) Kompozit zırh (seyreltilmiş uranyum) Aktif Koruma ASELSAN AKKOR Trophy APS Ağırlık ~65-70 Ton (T1/T2) ~67-68 Ton Mürettebat 4 4 Felsefe Modern, dijital, lojistiği kolay Savaşta kanıtlanmış, ağır zırhlı

Peki hangi tank daha iyi?

Şimdi o can alıcı soruyu cevaplayalım. Bu iki tanktan hangisinin daha iyi olduğunu söylemek, "iPhone mu, en iyi Android mi?" demek gibi bir şey. M1A2 SEPv3, onlarca yıldır muharebe sahasında olan, her eksiği görülmüş ve üzerine yamalar yapılmış, son derece ölümcül, kendini kanıtlamış bir "efsane". Zırhı ve tecrübesi onun en büyük artısı.

Yeni Altay ise, 2020'lerin teknolojisiyle, tamamen "dijital" bir tank olarak doğdu. Tüm sistemleri birbiriyle konuşacak şekilde, tek bir "beyin" olarak tasarlandı. Abrams bir "yükseltme" iken, Altay "yeni nesil". Daha modern ateş gücüne, daha modern sensörlere ve daha verimli bir motora sahip. Abrams "tecrübeyi" temsil ediyorsa, Yeni Altay "potansiyeli" ve "teknolojiyi" temsil ediyor. Günün sonunda, kağıt üzerinde Altay'ın elektronik ve ateş gücü üstünlüğü, Abrams'ın ise savaşta kanıtlanmış zırh üstünlüğü öne çıkıyor.

Peki siz bu iki tankla ilgili ne düşünüyorsunuz? Muharebe sahasında olsanız hangisine daha çok güvenirdiniz? Yorumlarınızı bekliyoruz...