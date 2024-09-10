Yeni Bentley Flying Spur tanıtıldı. Hibrit V8 motoru ve 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çekiyor.

Bentley, yeni Flying Spur modelini tanıttı ve lüks sedanın hibrit teknolojisi dikkat çekti. Yeni model, güçlü hibrit V8 motoru ile performans ve verimlilikte önemli bir ilerleme sunuyor. Her zamanki şıklığını koruyan Flying Spur, artık daha güçlü ve çevreci bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Yeni Flying Spur, 4.0 litrelik içten yanmalı motor ve 190 bg'lik elektromotordan oluşan hibrit V8 motoruyla toplamda 782 bg güç üretiyor. Bu güç, önceki W12 motordan %19 daha fazla ve %11 daha fazla tork anlamına geliyor.

0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayan yeni Flying Spur

Sedan, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.5 saniyede tamamlayarak eski modelden 0.5 saniye daha hızlı. Ayrıca, saf elektrikli sürüş modu sayesinde 76 km menzil sunabiliyor. Batarya ise 11 kW hızında şarj edildiğinde 2.45 saatte doluyor.

Flying Spur'un standart olarak sunduğu yeni Aktif Şasi sistemi, adaptif süspansiyon, hareketli arka aks ve elektronik kontrollü sınırlı kaymalı diferansiyel gibi gelişmiş özellikleri içeriyor. İç mekânında ise 10 hoparlörlü 650 watt'lık ses sistemi, 101 renk seçeneği ve lamine camlarla daha sessiz bir sürüş deneyimi sağlanıyor. Fiyatı henüz açıklanmamış olsa da, hibrit teknolojisi ve yenilikler, maliyetin yüksek olabileceğine işaret ediyor diyebiliriz.