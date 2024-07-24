Bentley'in Son W12 Motoru Üretim Bandından İndi

Bentley'nin 20 yıldır kullandığı efsanevi W12 motorunun son örneği üretim bandından indi.

Bentley'nin 20 yıldır çeşitli modellerinde kullandığı W12 motorunun son örneğini üretti. 6.0 litrelik 12 silindirli motorun son örneği, firmanın Crewe'deki fabrikasında üretim bandından indirildi ve ait olduğu aracın kaputunun altına yerleştirildi. Bentley ekipleri özel bir öğle yemeğinde bir araya gelerek bu tarihi anda ikonik blokla geçen yılları da andı.

Aslında bu motor ilk olarak Volkswagen tarafından 2001 yılında üretilmiş ve Audi A8 ile birlikte yollardaki yerini almıştı. Bentley'nin kullandığı versiyon ise ilk olarak 2003 yılında Continental GT için üretilmiş ve çifteşarj özelliği de kazanmıştı. Başlangıçta 560 beygir gücü ve 650 Nm tork üreten motor, kullanıldığı son modellerden Batur'da 750 beygir güç ve 1000 Nm tork üretecek hâle gelmişti.

100 binden fazla W12 motor üretildi

Bentley, 2003 yılından bu yana 100 binden fazla ürettiği bu motoru modern çağın en başarılı 12 silindirli motoru olarak nitelendiriyor. Temelde iki adet V6 motorun bir araya getirilmesiyle oluşan W12'nin kademeli silindir düzeni geleneksel bir V12'den daha kısa olmasını sağlıyor.

Firmanın Ar-Ge'den sorumlu yönetim kurulu üyesi konumunda bulunan Dr. Matthias Rabe, “W12, otomobillerimizi ve işimizi olağanüstü bir hızla ileriye taşıdı ve şanlı tarihimizdeki en önemli yeniliklerden biri oldu” dedi. “Bugün, yıllar boyunca Ar-Ge ve üretim alanında çalışan meslektaşlarımızın son derece gurur duyması gereken bir geliştirme yolculuğunun sonuna geldik.” ifadesini kullandı.