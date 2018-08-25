Bir Bilgisayar Almadan Önce Mutlaka Bilmeniz Gereken 6 Şey

Amacınıza yönelik, doğru bilgisayarı seçmeniz için en temel 6 faktörü masaya yatırıyoruz.

Günümüzde her ne kadar üstün seviyede bir bilgisayara sahip olmak her kullanıcının hayali olsa da piyasa şartları ve alım gücü düşünüldüğünde bu tür bilgisayarlara sahip olmak pek de kolay değil. Hal böyle olunca kişinin teknoloji konusunda bilinçli olması ve ihtiyacına yönelik bir bilgisayar alması çok daha önemli bir hal oluyor. Bu yazımızda sizlere amacınıza yönelik bir bilgisayar alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve ortalama ne kadar bütçe ayırmanız gerektiği konusunda rehber olduğumuz gibi cihaz performansınıza etki edecek parçaları sizlere kabaca anlatmaya çalışacağız; hazırsanız başlıyoruz!

Üstün Özelliklere Sahip Bir İş Bilgisayarı

Üstün bir bilgisayara sahip olmak isteyen ya da iş gereği profesyonel olarak; Photoshop, Premiere gibi uygulamaları sorunsuz ve hızlı bir şekilde açmak isteyen kullanıcılar, maaleseftir ki yüksek bütçeli bir cihaz almak için kesenin ağzını açmak durumunda. Günümüz şartları düşünüldüğünde bu tür bir ihtiyaca yönelik cihazların taban fiyatı 1100 dolardan başlamakta olup tercihlere göre bu rakam çok daha artabilmekte; özellikle tercihiniz bir Apple ürünü olacaksa oldukça yüksek bir bütçeyi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu tür zorlayıcı programların ve açılan onlarca sekmenin hakkından gelebilecek bir bilgisayarın minimum özellikleri şu şekilde:

İşlemci: Core i7 ve üstü

RAM: 16 GB ve üstü

Depolama: 250GB SSD ve üstü

Orta Segment Bir Bilgisayar

Bütçe olarak imkanınız çok yoksa ancak yine de başarılı bir bilgisayar istiyorsanız orta segment bir cihaz, akıcı sistem özellikleriyle işinizi mutlaka görecektir. Bu segmentte bir cihaz arıyorsanız ve hedefiniz daha iyi bir performanssa dizüstü yerine masaüstü modellerini gözden geçirmenizi tavsiye ederiz. Bütçesi ortalama olarak 500 ila 900 dolar arasında olan okuyucularımızın bu fiyatlara alabilecekleri bir cihazın özellikleri ise şu şekilde:

İşlemci: Core i5

RAM: 8-16 GB

Depolama: 250 GB SSD ve üstü.

Boyutlar: Hedefiniz bir dizüstü olacaksa şıklık ya da performans ikilisi konusunda bir tercih yapmanız gerekebilir. Genellikle ince, şık ve kolay taşınabilir cihazlar akranlarına nazaran biraz daha pahalı olmakta. Bu yüzden bu konudaki denge sizin tercihleriniz doğrultusunda şekillenecektir.

Uygun Fiyatlı, Basit Bir Bilgisayar

Gündelik hayatta çok fazla uygulama ve program ile haşır neşir olmuyorsanız ve amacınız internette gezmek, müzik dinlemek ve sosyal medyayı kullanmak gibi temel konularsa 300-400 dolar civarında bir bilgisayar işinizi kesinlikle görecektir. Bu fiyat skalasında bir cihazın tahmini özellikleriyse şu şekilde olacaktır.

İşlemci: Core i3

RAM: 4-8 GB

Depolama: 120-250GB SSD

İyi Bir İş Bilgisayarında Öncelikli Olarak Yatırım Yapmanız Gereken Parçalar:

RAM

RAM, açılım olarak Random Acces Memory (rastgele erişim belleği) ismini taşıyan, bilgisayarımız için hayati önem barındıran parçalarından biridir. Bilgisayarınız için o an kullandığınız ya da arka planda çalışan her bir uygulama, RAM’in kısa süreli bellek yeteneği sayesinde size normal şartlardan çok daha hızlı ulaşır. Kimi kullanıcılara göre RAM diğer tüm parçalardan çok daha büyük önem taşır. Eğer siz de işiniz ya da keyfiniz gereği sürekli olarak onlarca internet tarayıcısı açmak durumunda kalıyor ya da daha düşük işlemci ihtiyacına sahip basit işlemler yapıyorsanız en çok yatırım yapmanız gereken parçanın RAM olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Genel olarak 8 GB RAM tavsiye edilebilir olsa da bizim tavsiyemiz, ihtiyaçlarınız yukarıda bahsettiğimize benzerse 16 GB’lık bir RAM için kesenizin ağzını açmanızdan yana.

İşlemci

Her ne kadar günümüzde Core i7 hatta Core i9 gibi performans canavarı işlemciler bir çok bilgisayar meraklısının ağzının sularını akıtsa da ortalama bir kullanıcıysanız yeni nesil i3 işlemci sizin için yeterli olacaktır. Yeni nesil i3’ler minimum 4 çekirdekli yapısı ile güçlü bir RAM’in de desteğini alarak harikalar yaratabilir. Ancak bir grafik tasarımcı ya da işi gereği Photoshop ve benzeri programlarla bolca haşır neşir olması gereken bir insansanız işlemcinizin kuvveti size oldukça esnek bir profil kazandırır. Örneğin Core i7 işlemciye sahip bir kişi yoğun bir şekilde Photoshop programını kullanırken diğer yandan onlarca internet tarayıcısını açarak işine hiçbir stres yaşamadan devam edebilir. Toparlamak gerekirse minimum düzeyde Core i3 işlemci ortalama kullanıcılar için yeterli olsa da eğer çıtanız yüksekse ve ihtiyacınız gereğinden fazlaysa i5 ve i7’leri de gözden geçirseniz iyi olur.

Depolama

Vereceğimiz en keskin tavsiyelerden birine geldik; eğer amacınız hızlı bir bilgisayarsa, ne olursa olsun ilk olarak odaklanmanız gereken konu, cihazınızın “SSD” sürücüsüne sahip olmak zorunda. Geçmişin HDD sabit diskleri, SSD’ler ile kıyaslandığında son derece hantal kalmakta ancak fiyat olarak daha uygun olmaktadır. Bizim tavsiyemiz temel anlamda SSD teknolojisine sahip bir bilgisayara sahip olup, ekstra hafıza gereken durumlarda bu ihtiyacınızı harici diskler ile karşılamanız yönünde.

Bonus: Mac vs Windows

Günümüzde birçok profesyonel Mac cihazları tercih ediyor. Konun etkenlerinden biri Mac cihazların daha profesyonel bir imaj çizmesi ve artık bir trend haline gelmiş olması olsa da; aslına bakarsanız bu trendin başlamasındaki temel sebep, gerçek profesyonellerin Mac cihazları özellikle dizüstü anlamında daha başarılı bulmasından kaynaklanıyor. Eğer kullanacağınız birden fazla başarılı program, sadece Mac’te stabil çalışıyorsa ve Windows bir pc’ye nazaran daha yüksek ücret vermek sizin için sorun değilse ilk düşünceniz Apple’ın en güçlü silahlarından Mac serisi olmalı. Tabii buradan çıkarılan sonuç, Mac bu karşılaştırmanın kusursuz galibidir anlamına gelmemeli. Fiyat/performans eğrisi değerlendirildiğinde Windows kurulu standart bir bilgisayarın, daha uygun fiyatı ile bu eğride öne geçtiğini hatırlatmak gerekiyor.