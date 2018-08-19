Sektördeki en iyi oyuncu bilgisayarı markaları çeşitli kriterlere göre sıralandı. Listenin lideri ise MSI.

Oyuncular için üretilen dizüstü bilgisayarlar, hem tasarımları hem de güçlü donanımlarıyla göz dolduruyor. Sadece oyun için değil, yüksek performans gerektiren işler için de kullanılan bu bilgisayarları üreten markalar arasında en iyisi hangisi?

Oyuncu bilgisayarı seçerken teknik özellikler en önemli konumda iken; tasarım, yazılım desteği, donanımların yükseltilebilme imkanı ve satış sonrası garanti desteği gibi durumlar da göz ardı edilmemesi gereken unsurlar olarak öne çıkıyor. Fiyatı on binlerce TL'leri bulan bir bilgisayarı alırken tabii ki her anlamda en iyisi olsun isteriz.

Çeşitli kriterler göz önünde bulundurulurarak hazırlanan sıralamada markalara, 100 üzerinden puan verildi. Listenin birinci sırasında 84 puanla MSI bulunurken, en son sırada 67 puanla Lenovo bulunuyor.

9. Lenovo

Tasarım: 14/20

Ekran: 9/15

İnovasyon: 6/10

İncelemeler: 29/40

Garanti: 2/5

Yazılım: 7/10

9. Dell

Tasarım: 14/20

Ekran: 14/15

İnovasyon: 5/10

İncelemeler: 24/40

Garanti: 5/5

Yazılım: 5/10

8. Origin PC

Tasarım: 15/20

Ekran: 11/15

İnovasyon: 6/10

İncelemeler: 31/40

Garanti: 2/5

Yazılım: 6/10

7. Aorus/Gigabyte

Tasarım: 16/20

Ekran: 11/15

İnovasyon: 6/10

İncelemeler: 29/40

Garanti: 3/5

Yazılım: 7/10

6. HP

Tasarım: 17/20

Ekran: 12/15

İnovasyon: 6/10

İncelemeler: 31/40

Garanti: 3/5

Yazılım: 6/10

5. Asus

Tasarım: 15/20

Ekran: 11/15

İnovasyon: 8/10

İncelemeler: 33/40

Garanti: 3/5

Yazılım: 8/10

4. Razer

Tasarım: 16/20

Ekran: 13/15

İnovasyon: 6/10

İncelemeler: 33/40

Garanti: 3/5

Yazılım: 8/10

2. Alienware

Tasarım: 15/20

Ekran: 12/15

İnovasyon: 7/10

İncelemeler: 33/40

Garanti: 5/5

Yazılım: 8/10

2. Acer

Tasarım: 19/20

Ekran: 12/15

İnovasyon: 9/10

İncelemeler: 29/40

Garanti: 4/5

Yazılım: 7/10

1. MSI

Tasarım: 18/20

Ekran: 13/15

İnovasyon: 7/10

İncelemeler: 32/40

Garanti: 4/5

Yazılım: 10/10