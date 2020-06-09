Yeni Bir Çalışmaya Göre Evrenin Şekli Düz

İngiltere’den bilim insanları, yeni bir yöntemle karanlık enerji ölçümü yaptıklarını ve elde ettikleri verilerin evrenin düz olduğunu gösterdiğini açıkladılar. Elbette ki 'düz' ifadesinden kasıt, tepsi benzeri bir yapıyı tanımlamıyor.

Evrenin şeklinin ne olduğu tartışması, bilim dünyasını uzun bir zamandır meşgul ediyor. Bilim insanları, evrenin şeklini anlayabilmek için evrenin genişlemesini sağladığı düşünülen karanlık enerjiyi ölçmeye çalışıyorlar.

İngiltere’deki Portsmouth Üniversitesi’nden bilim insanları, karanlık enerjinin etkisini ölçme yöntemi geliştirerek evrenin şekli hakkında yeni bilgiler elde ettiklerini açıkladılar. Bilim insanları, çalışmalarından elde ettikleri sonuçlardan yola çıkarak evrenin düz olduğunu belirttiler.

Evrenin şeklinin belirlenmesini sağlayan karanlık enerji nasıl ölçüldü?

Bilim insanları, daha önce karanlık enerjiyi ölçmek için uzaktaki süpernovaları izliyorlardı. Portsmouth Üniversitesi’nden bilim insanları, süpernovaların yerine 1 milyondan fazla gökadayı ve kuasarı takip ettiler.

Araştırmacılar, bu gözlemlerin karanlık enerjinin evreni nasıl dışarı doğru ittiğinin çok daha iyi anlaşılmasını sağladığını söylediler. Kullanılan yeni yöntem, evrenin dışarı doğru büyüdüğünü göstermekle beraber evrenin hangi hızda büyüdüğünü açıklayan Hubble sabiti hakkında devam eden tartışmalara da son verebilecek bulgular ortaya çıkardı.

Evrenin düz olduğu şeklindeki açıklama, hepimizin aklına kağıt şeklinde dümdüz bir yapıyı getiriyor. Ancak bilim insanları, evrenin kağıt gibi dümdüz değil, kozmolojik modeller tarafından düz olarak kabul edilen çörek benzeri bir şekle sahip olduğunu ifade ediyorlar.