Chery, Yeni Tiggo 8’in Fotoğraflarını Paylaştı: İşte Tasarımı

Tiggo 8’in tasarımı belli oldu. Büyüyen gövdesi ve iki farklı ön tasarım seçeneğiyle yılın son çeyreğinde satışa çıkacak.

Chery, Tiggo 8’in yeni nesil versiyonunu resmî görsellerle paylaştı. Orta boy SUV sınıfında yer alan model, yenilenen tasarımı, beş koltuklu düzeni ve büyüyen gövde boyutlarıyla öne çıkıyor. Tanıtımın ise yılın son çeyreğinde yapılması planlanıyor.

Çin’de Tiggo 8 serisinin farklı versiyonları hâlen satışta. Bu seçenekler arasında Tiggo 8 Plus, Tiggo 8L, Tiggo 8 Zhuoyue Edition, 2025 Tiggo 8 Pro ve Tiggo 8 Plus CD-M modelleri yer alıyor.

İki farklı far seçeneğiyle karşımıza çıkacak

Ağustos ayında 15 binden fazla Tiggo 8 satışı gerçekleşti. Zhuoyue Edition’ın fiyatı 15.400 ila 16.800 dolar arasında değişiyor.

Aynı zamanda 154 beygir güç ve 230 Nm tork üreten 1.5 litrelik motor bulunuyor.

Yeni Tiggo 8, iki farklı ön tasarımla piyasaya çıkacak. Bunlardan biri bölünmüş farlara ve X şeklinde ızgaraya sahipken, diğerinde tek parça far grubu ve elmas şekilli ızgara bulunuyor.

Arka tarafta ise şerit formunda stop lambaları, Chery yazısı ve çift egzoz çıkışı yer alıyor.

Aracın ölçüleri 4749 x 1880 x 1710 mm olarak açıklanırken, 2825 mm’lik dingil mesafesiyle önceki nesle göre belirgin bir artış söz konusu.

Yeni Tiggo 8’in motor seçenekleriyle ilgili detaylar henüz açıklanmadı ancak aracın önceki versiyona göre daha güçlü bir motorla satışa çıkması bekleniyor.