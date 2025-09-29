Tümü Webekno
Eylül 2025: Avrupa'da En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu

Avrupa’da ağustos ayında otomobil satışları arttı. Listede öne çıkan markalar dikkat çekti ve sıralamada beklenmedik değişimler yaşandı.

Eylül 2025: Avrupa'da En Çok Satılan Otomobil Modelleri Belli Oldu
Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Avrupa’da yeni otomobil satışları eylüle girerken ağustos ayında yükseliş kaydetti. Toplam satışlar geçen yıla kıyasla artış gösterirken bazı markalar öne çıktı ve rekabetin dengesi değişti.

JATO Dynamics verilerine göre Avrupa-28 bölgesinde ağustos ayında 790 binden fazla yeni araç tescil edildi. Büyümede en çok katkıyı Almanya, Polonya, İspanya ve Avusturya sağladı.

T-Roc zirveye yerleşti

carr

Çinli markalar ise ağustosta 43 binin üzerinde satış yaparak Audi ve Renault gibi markaları geride bıraktı. Volkswagen tarafında T-Roc modeli yaklaşık 14.700 adet satışla listenin zirvesine yerleşti. Tiguan dördüncü sırada kendine yer bulurken Hyundai Tucson da altıncı sırada dikkat çekti.

car2

Öne çıkan veriler:

  • Çinli markalar 43.500’den fazla satış yaptı.
  • Audi 41.300, Renault ise 37.800 adet satışta kaldı.
  • İlk beş Çinli marka (MG, BYD, Jaecoo, Omoda, Leapmotor) toplam satışların %84’ünü oluşturdu.
  • MG, Fiat’tan daha fazla satış yaptı.
  • BYD, Suzuki ve Jeep’i geçti.
  • Jaecoo ve Omoda, Alfa Romeo ve Mitsubishi’nin önünde yer aldı.
  • Volkswagen T-Roc, ağustos ayında en çok satan model oldu.

car3

Ağustos ayı Avrupa otomobil pazarında hem satışların artışı hem de markalar arasındaki sıralamanın değişmesiyle dikkat çekti. Özellikle Çinli markaların yükselişi, önümüzdeki dönemde rekabetin yönünü belirleyecek önemli gelişmelerden biri olarak öne çıktı.

