Yeni Nesil Citroen C5 Aircross Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Tesla Model Y'yi Unutturacak Özellikleri!

Yeni Citroen C5 Aircross, sınıfının en iyisi teknolojileri, "C-Zen Lounge" konseptli iç mekânı ve aerodinamik tasarımıyla SUV dünyasında kartları yeniden dağıtıyor. Hibrit ve yüzde 100 elektrikli motor seçenekleriyle Türkiye'ye gelen Yeni C5 Aircross alınır mı? İşte fiyatı ne özellikleri...

Konfor odaklı SUV denildiğinde akla gelen ilk modellerden biri olan Citroen C5 Aircross, yeni nesliyle Türkiye'ye ayak bastı. Şirketin, "Şimdiye kadar ürettiğimiz en konforlu SUV" iddiasıyla tanıttığı model, markanın yeni tasarım dilini ve logosunu taşıyan öncü araçlardan biri. Fransa'da üretilen Yeni C5 Aircross, sadece bir makyaj operasyonu değil, aerodinamik yapısı ve teknolojik altyapısıyla baştan aşağı evrimleşmiş bir model olarak karşımıza çıkıyor.

Özellikle "C-Zen Lounge" adı verilen iç mekân konsepti ve 13 inçlik devasa bilgi-eğlence ekranıyla dikkat çeken otomobil hem ailelerin hem de teknoloji tutkunlarının radarına girmeyi hedefliyor. 502 km menzil sunan elektrikli e-C5 Aircross ve verimli Hybrid 145 seçenekleriyle çeşitlilik sunan model, segmentindeki rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor. Peki Yeni Citroën C5 Aircross alınır mı? İşte bu yeni SUV hakkında bilmeniz gereken her şey.

Yeni Citroen C5 Aircross Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.2L Hybrid 145 HP eDCS6, Hibrit Plus, Otomatik 2.200.000 TL 1.2L Hybrid 145 HP eDCS6, Hibrit Max, Otomatik 2.700.000 TL 157 kW, Elektrikli Plus, Otomatik 2.330.000 TL 157 kW, Elektrikli Max, Otomatik 3.100.000 TL

Yeni Citroen C5 Aircross dış tasarımı:

Yeni Citroen C5 Aircross, markanın "Oli" konseptinden izler taşıyan cesur ve aerodinamik bir dış tasarıma sahip. 4.652 mm uzunluğa, 1.936 mm genişliğe ve 1.691 mm yüksekliğe sahip olan otomobil, selefine göre daha uzun ve heybetli bir duruş sergiliyor. Ön bölümde markanın yeni logosu ve "şık ve sade" olarak tanımlanan yatay çizgiler, LED far imzasıyla birleşerek araca fütüristik bir ifade kazandırıyor.

Otomobilin yan profilinde aerodinamik verimliliği artırmak için tasarlanan "Aero pads" ve gömme kapı kolları dikkat çekiyor. Arka tarafta ise "Citroen Light Wings" adı verilen ve rüzgar akışını yönetmeye yardımcı olan çıkıntılı stop lambası tasarımı, araca hem estetik hem de fonksiyonel bir katkı sağlıyor. 19 inç (ve opsiyonel 20 inç) elmas kesim alaşım jantlar ve çift renk tavan seçenekleri, bu modern SUV'un dinamik karakterini tamamlıyor.

Yeni Citroen C5 Aircross iç tasarımı:

Yeni C5 Aircross'un kabini, yolcuları bir koza gibi saran "C-Zen Lounge" felsefesiyle tasarlanmış. İçeriye adım atar atmaz göze çarpan ilk detay, sürücü odaklı 10 inç dijital gösterge paneli ve orta konsola dikey olarak konumlandırılmış devasa 13 inçlik HD multimedya ekranı oluyor. Bu ekran, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle akıllı telefonunuzu aracın bir parçası hâline getiriyor.

Konfor konusunda çıtayı yükselten Citroen, bu modelde de meşhur Advanced Comfort koltuklarına yer veriyor. Isıtma, masaj ve elektrikli ayar özelliklerine sahip bu koltuklar, uzun yolculukları keyfe dönüştürüyor. Ayrıca, genişletilmiş Head-Up Display sayesinde sürücü gözünü yoldan ayırmadan tüm verilere ulaşabiliyor. 565 litrelik bagaj hacmi ise ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak geniş bir yükleme alanı sunuyor.

Yeni Citroen C5 Aircross donanım seçenekleri:

Yeni C5 Aircross, Türkiye pazarında "PLUS" ve "MAX" olmak üzere iki ana donanım seviyesiyle sunuluyor. Giriş seviyesi olan PLUS paketinde dahi 10 inç dijital gösterge, 13 inç multimedya ekran, LED farlar ve anahtarsız giriş gibi zengin özellikler standart olarak geliyor.

PLUS: 19 inç alaşım jantlar, çift bölmeli otomatik klima, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ve Eco-LED ön farlar gibi temel konfor ve teknoloji donanımlarını içeriyor.

19 inç alaşım jantlar, çift bölmeli otomatik klima, geri görüş kamerası, kablosuz şarj ve Eco-LED ön farlar gibi temel konfor ve teknoloji donanımlarını içeriyor. MAX: Bu üst pakette ise Citroen Matrix LED farlar, 360 derece çevre görüş sistemi, elektrikli ve masajlı sürücü koltuğu, elektrikli bagaj kapağı ve otoyol sürüş destek sistemi gibi premium özellikler devreye giriyor. Ayrıca panoramik açılabilir cam tavan opsiyonu da bu donanımla birlikte tercih edilebiliyor.

Yeni Citroen C5 Aircross sürüş teknolojileri ve güvenlik özellikleri:

Güvenlikten ödün vermeyen Yeni C5 Aircross, en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda. Özellikle dur-kalk özellikli adaptif hız sabitleyici ve şerit konumlandırma asistanı, yarı otonom sürüş deneyimi sunarak otoyol sürüşlerini çok daha güvenli ve konforlu hâle getiriyor.

Araçta ayrıca genişletilmiş trafik işareti tanıma, aktif acil fren sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve sürücü yorgunluk tespiti gibi hayati güvenlik donanımları standart veya donanıma bağlı olarak sunuluyor. Gece sürüşlerinde ise MAX donanımda gelen Citroen Matrix LED farlar, karşıdan gelen sürücünün gözünü almadan yolu maksimum seviyede aydınlatarak güvenliği artırıyor.

Yeni Citroen C5 Aircross performansı:

Yeni C5 Aircross, kullanıcılarına iki farklı ve verimli motor seçeneği sunuyor: Hybrid 145 ve tamamen elektrikli e-C5 Aircross.

Hybrid 145: 1.2 litrelik benzinli motor (136 HP) ile 21 kW’lık elektrik motorunu kombine eden bu ünite, toplamda 145 HP güç üretiyor. e-DCS6 çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleşen hibrit sistem, 5.5 litre/100 km gibi iddialı bir ortalama yakıt tüketimi sunarken, 0'dan 100 km/s hıza 11.2 saniyede ulaşıyor.

1.2 litrelik benzinli motor (136 HP) ile 21 kW’lık elektrik motorunu kombine eden bu ünite, toplamda 145 HP güç üretiyor. e-DCS6 çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleşen hibrit sistem, 5.5 litre/100 km gibi iddialı bir ortalama yakıt tüketimi sunarken, 0'dan 100 km/s hıza 11.2 saniyede ulaşıyor. Elektrikli (e-C5 Aircross): Performans isteyenler için 210 HP (157 kW) güç ve 343 Nm tork üreten elektrikli motor seçeneği öne çıkıyor. 73 kWh kapasiteli bataryasıyla 502 km'ye (WLTP) varan menzil sunan bu versiyon, 0-100 km/s hızlanmasını 8.9 saniyede tamamlıyor. 160 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde batarya yüzde 20'den yüzde 80'e sadece 30 dakikada dolabiliyor.

Yeni Citroen C5 Aircross avantajları:

Konfor: Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve koltuklar, bozuk yolları hissettirmeyerek "uçan halı" etkisi yaratıyor.

Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve koltuklar, bozuk yolları hissettirmeyerek "uçan halı" etkisi yaratıyor. Teknoloji: Standart sunulan 13 inç dikey ekran ve yeni nesil arayüz, sınıfının en modern kabin deneyimlerinden birini sunuyor.

Standart sunulan 13 inç dikey ekran ve yeni nesil arayüz, sınıfının en modern kabin deneyimlerinden birini sunuyor. Menzil (Elektrikli): 500 km'yi aşan menzil ve hızlı şarj desteği, elektrikli versiyonu uzun yolculuklar için de uygun hâle getiriyor.

500 km'yi aşan menzil ve hızlı şarj desteği, elektrikli versiyonu uzun yolculuklar için de uygun hâle getiriyor. Tasarım: Yeni logo ve aerodinamik detaylarla bezenmiş tasarımı, aracı rakiplerinden ayıran özgün bir karakter ortaya koyuyor.

Yeni Citroen C5 Aircross dezavantajları:

Hızlanma (Hibrit): 11.2 saniyelik 0-100 km/s değeri, sportif sürüş beklentisi olan kullanıcılar için biraz yavaş kalabilir.

11.2 saniyelik 0-100 km/s değeri, sportif sürüş beklentisi olan kullanıcılar için biraz yavaş kalabilir. Ağırlık (Elektrikli): 2.1 tonu aşan boş ağırlık, virajlı yollarda aracın dinamizmini bir miktar kısıtlayabilir.

2.1 tonu aşan boş ağırlık, virajlı yollarda aracın dinamizmini bir miktar kısıtlayabilir. Opsiyonlar: 360 derece kamera veya Matrix LED farlar gibi bazı kritik özelliklerin sadece en üst pakette (MAX) sunulması, alt donanımı tercih edecekleri üzebilir.

Yeni Citroen C5 Aircross alınır mı?

Yeni Citroen C5 Aircross, özellikle konforu birinci önceliği yapan aileler ve modern tasarımdan hoşlanan kullanıcılar için mükemmel bir seçenek. Hibrit motoruyla şehir içinde ekonomik, elektrikli versiyonuyla ise performanslı ve çevreci bir sürüş vadediyor. "C-Zen Lounge" iç mekânı, rakiplerine kıyasla çok daha ferah ve teknolojik bir yaşam alanı sunuyor.

Eğer pistte zaman kovalayan bir sürücü değilseniz ve aradığınız şey uzun yollarda yormayan, teknolojisiyle hayatı kolaylaştıran, şık bir SUV ise Yeni C5 Aircross kesinlikle listenizin üst sıralarında olmalı. Fiyat/performans dengesi ve sunduğu zengin standart donanımlar, onu segmentinin en mantıklı tercihlerinden biri yapıyor.