Epic Games’in Yenilenen Başlatıcısı Resmen Yayımlandı: Steam’den Çok Daha Hızlı!

Epic Games, yapay zekâ yardımıyla yazılan kodlar üzerinden inşa edilen yeni başlatıcısını ön izleme olarak resmen yayımladı. Steam’den çok daha hızlı olduğu ifade edildi.

Epic Games, PC oyuncularının yıllardır performansından şikayet ettiği Epic Games başlatıcısının çok beklenen yenilenmiş versiyonunu resmen yayımladı. Şirket, yapay zekâ ve "vibe coding" teknikleri kullanılarak baştan aşağı yeniden tasarlanan yeni Epic Games Launcher'ın ön izleme sürümünü erişime açtı Yani yeni versiyon, yapay zekâ yardımıyla yazılan kodlar üzerinden inşa edildi.

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Sıfırdan inşa edilen bu yeni sürüm, yalnızca hız artışıyla değil, uzun süredir beklenen Linux desteğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca Fortnite’ın yakında Linux’a geleceği de aktarıldı. Yeni Epic Games başlatıcısını buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

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Steam’den çok daha hızlı olduğu söyleniyor

Yeni istemcinin odak noktası tamamen performans ve hız üzerine kurulmuş. Firmanın açıklamalarına göre yeni başlatıcı soğuk başlangıç tarafında sıfırdan 5.47 saniyede açılıyor. Epic, bu sürenin Steam'den %46 daha hızlı olduğunu öne sürüyor.

Arka planda yeniden açılma süresi ise %14 daha hızlı hâle getirilerek 0,36 saniye olarak açıklandı. Oyun kütüphanesinin yüklenme hızı da önceki sürüme kıyasla 30 kat hızlandırılmış. Ayrıca yaklaşık 300 MB'lık küçük bir boyuta sahip olan uygulama, düşük donanımlı sistemlerde de rahatça çalışacak şekilde tasarlanmış.

Diğer yenilikler bakacak olursak sistem arka planında daha az kaynak kullanımı, mağaza kütüphane sekmeleri arasında daha akıcı geçişler, dahili sesli sohbet desteği, yenilenen kütüphane filtreleme seçenekleri ve özelleştirilebilir görünüm, indirme hızlarına dair daha detaylı veri akışı gibi güncellemeler karşımıza çıkıyor.