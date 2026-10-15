Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Epic Games’in Yenilenen Başlatıcısı Resmen Yayımlandı: Steam’den Çok Daha Hızlı!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Epic Games, yapay zekâ yardımıyla yazılan kodlar üzerinden inşa edilen yeni başlatıcısını ön izleme olarak resmen yayımladı. Steam’den çok daha hızlı olduğu ifade edildi.

Epic Games’in Yenilenen Başlatıcısı Resmen Yayımlandı: Steam’den Çok Daha Hızlı!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Epic Games, PC oyuncularının yıllardır performansından şikayet ettiği Epic Games başlatıcısının çok beklenen yenilenmiş versiyonunu resmen yayımladı. Şirket, yapay zekâ ve "vibe coding" teknikleri kullanılarak baştan aşağı yeniden tasarlanan yeni Epic Games Launcher'ın ön izleme sürümünü erişime açtı Yani yeni versiyon, yapay zekâ yardımıyla yazılan kodlar üzerinden inşa edildi.

Sıfırdan inşa edilen bu yeni sürüm, yalnızca hız artışıyla değil, uzun süredir beklenen Linux desteğiyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca Fortnite’ın yakında Linux’a geleceği de aktarıldı. Yeni Epic Games başlatıcısını buradaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Epic Games’in Yenilenen Başlatıcısı Resmen Yayımlandı: Steam’den Çok Daha Hızlı!
epic1
epic2

Steam’den çok daha hızlı olduğu söyleniyor

epic1

Yeni istemcinin odak noktası tamamen performans ve hız üzerine kurulmuş. Firmanın açıklamalarına göre yeni başlatıcı soğuk başlangıç tarafında sıfırdan 5.47 saniyede açılıyor. Epic, bu sürenin Steam'den %46 daha hızlı olduğunu öne sürüyor.

Arka planda yeniden açılma süresi ise %14 daha hızlı hâle getirilerek 0,36 saniye olarak açıklandı. Oyun kütüphanesinin yüklenme hızı da önceki sürüme kıyasla 30 kat hızlandırılmış. Ayrıca yaklaşık 300 MB'lık küçük bir boyuta sahip olan uygulama, düşük donanımlı sistemlerde de rahatça çalışacak şekilde tasarlanmış.

epic2

Diğer yenilikler bakacak olursak sistem arka planında daha az kaynak kullanımı, mağaza kütüphane sekmeleri arasında daha akıcı geçişler, dahili sesli sohbet desteği, yenilenen kütüphane filtreleme seçenekleri ve özelleştirilebilir görünüm, indirme hızlarına dair daha detaylı veri akışı gibi güncellemeler karşımıza çıkıyor.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[9-12 Ekim] 2.900 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

Efsane Need for Speed Oyunu 4K 60 FPS Desteğiyle Geri Döndü (Nasıl Oynayabileceğinizi Anlattık)

GTA Neden Gerçek Otomobil Markaları Kullanmak Yerine Kurgusal Markalar Yaratıyor?

GTA Neden Gerçek Otomobil Markaları Kullanmak Yerine Kurgusal Markalar Yaratıyor?

SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)

SPOILER: GTA 6'nın 25 Dakikalık Yeni Videosu Sızdı! (Ana Karakter Sokakta Çırılçıplak Dolaşıyor)

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

PlayStation'da Oyuncuların Seçimi İndirimleri Başladı (Kaçırmamanız Gereken Oyunları Derledik)

246 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

246 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)

GTA 6'dan Yepyeni Bir Oynanış Videosu Sızdırıldı: Lucia Çırılçıplak (18+)

GTA 6'nın Ne Zaman PC'ye Geleceği Ortaya Çıktı!

GTA 6'nın Ne Zaman PC'ye Geleceği Ortaya Çıktı!

Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Bursa'da Üretilecek Dacia Striker Avrupa'da Siparişe Açıldı: İşte Fiyatları, Motor Seçenekleri ve Donanım Paketleri

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

Dünyada En Çok Akıllı Telefon Satan Markalar Belli Oldu: Zirvede Kim Var?

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

One UI 9 Güncellemesi, Bazı Samsung Kullanıcılarını Çileden Çıkarttı: Ana Ekrana Ulaşılamıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com