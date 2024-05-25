Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile bazı üniversitelerde yeni fakülteler kuruldu. Buna paralel olarak bazı fakülteler de kapatıldı.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, üniversitelerle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bu karar doğrultusunda, bazı üniversitelerde yeni fakülteler kurulmasına karar verildi. Öte yandan; bazı üniversitelerdeki fakülteler ise kapatıldı. Bir fakültenin de ismi değiştirildi.

8528 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre toplam 4 yeni fakülte kuruldu. Kapatılan fakülte sayısı ise 5 olarak kayıtlara geçti.

Kurulan yeni fakülteler şöyle:

Üniversite Kurulan fakülte adı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Kapatılan fakülteler ise şöyle:

Üniversite Kapatılan fakülte adı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi TED Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

Tüm bunlara ek olarak; Dicle Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Edebiyat Fakültesi, bundan sonra Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi olarak anılacak.

Resmî Gazete'deki karara buradan ulaşılabilir.