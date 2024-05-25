Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, üniversitelerle ilgili Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Bu karar doğrultusunda, bazı üniversitelerde yeni fakülteler kurulmasına karar verildi. Öte yandan; bazı üniversitelerdeki fakülteler ise kapatıldı. Bir fakültenin de ismi değiştirildi.
8528 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre toplam 4 yeni fakülte kuruldu. Kapatılan fakülte sayısı ise 5 olarak kayıtlara geçti.
Kurulan yeni fakülteler şöyle:
|Üniversite
|Kurulan fakülte adı
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|İlahiyat Fakültesi
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Fen Fakültesi
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Kapatılan fakülteler ise şöyle:
|Üniversite
|Kapatılan fakülte adı
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Güzel Sanatlar Fakültesi
|Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
|Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|İslami İlimler Fakültesi
|Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
|Fen Edebiyat Fakültesi
|TED Üniversitesi
|Sanat ve Tasarım Fakültesi
Tüm bunlara ek olarak; Dicle Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Edebiyat Fakültesi, bundan sonra Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi olarak anılacak.
Resmî Gazete'deki karara buradan ulaşılabilir.