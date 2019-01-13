Google Play Store, yeni özelliği sayesinde telefonunuzda yer açma işlemini çok daha kolay bir hale getiriyor.

Android kullanıcıları, Google Play Store’u açıp yükledikleri uygulamalara baktıklarında yeni bir özellik sayesinde kalan depolama alanlarını kolaylıkla görebilecek. Daha önceden de konuşulan özellik, geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedildi. Artık kullanıcılar telefonlarında kalan depolama alanını hem yüzdelik değer hem de sayısal veri olarak takip edebilecek.

Yeni özelliği kontrol etmek için telefonunuzdan Google Play Store’u açıp “Uygulamalarım ve Oyunlarım” kısmından “Yüklü” kısmına geçiş yapabilirsiniz. Ancak özellik bununla sınırlı değil. Eğer boş alanınız azsa ve biraz yer açmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey depolama sekmesine basmak. Bu sayede yer açmak için kaldırabileceğiniz uygulamalar bir liste halinde önünüze gelecek.

Özelliğin güzel tarafı ise kaldıracağınız uygulamaların listesi onları kullanmamanızla orantılı. Yani ne demek istiyoruz: Yer açmak için “Depolama” alanına tıkladığınızda önünüze çıkan listenin birinci sırasında en az kullandığınız uygulama belirecek. En çok kullandıklarınız ise listenin en alt tarafında bulunacak.