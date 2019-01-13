Yeni Google Play Store Özelliği Sayesinde Telefonunuzdaki Depolama Alanını Görebileceksiniz

1 dk okuma süresi
12
5
3
2
0
Google Play Store, yeni özelliği sayesinde telefonunuzda yer açma işlemini çok daha kolay bir hale getiriyor.

Android kullanıcıları, Google Play Store’u açıp yükledikleri uygulamalara baktıklarında yeni bir özellik sayesinde kalan depolama alanlarını kolaylıkla görebilecek. Daha önceden de konuşulan özellik, geçtiğimiz günlerde bir Reddit kullanıcısı tarafından keşfedildi. Artık kullanıcılar telefonlarında kalan depolama alanını hem yüzdelik değer hem de sayısal veri olarak takip edebilecek.
İLGİLİ HABER

Play Store Arayüzünü Güncelleyen Google, Bir de Yeni Güvenlik Ayarı Ekledi

Yeni özelliği kontrol etmek için telefonunuzdan Google Play Store’u açıp “Uygulamalarım ve Oyunlarım” kısmından “Yüklü” kısmına geçiş yapabilirsiniz. Ancak özellik bununla sınırlı değil. Eğer boş alanınız azsa ve biraz yer açmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey depolama sekmesine basmak. Bu sayede yer açmak için kaldırabileceğiniz uygulamalar bir liste halinde önünüze gelecek.

Özelliğin güzel tarafı ise kaldıracağınız uygulamaların listesi onları kullanmamanızla orantılı. Yani ne demek istiyoruz: Yer açmak için “Depolama” alanına tıkladığınızda önünüze çıkan listenin birinci sırasında en az kullandığınız uygulama belirecek. En çok kullandıklarınız ise listenin en alt tarafında bulunacak.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Programlamaya Başlamak İçin Java'yı Komple Öğrenebileceğiniz Udemy Kursu, 409 TL Yerine 24,99 TL Oldu

Kaynak : https://www.phonearena.com/news/Google-Play-Store-feature-shows-storage-status-of-users-phone_id112701
Etiketler: google play store
12
5
3
2
0
Emoji İle Tepki Ver
12
5
3
2
0