Yeni HBO Original dizisi IT: Welcome to Derry İçin Kapadokya'da Pennywise'lı Tanıtım

Stephen King’in IT evreninde geçen yeni HBO Original dizisi IT: Welcome to Derry ilk iki bölümüyle HBO Max’te yayınlandı. Sekiz bölümden oluşan ve ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizinin global lansman kampanyası kapsamında Kapadokya'da da yaratıcı bir reklam çalışması gerçekleşti.

Warner Bros. Television ve HBO ortak yapımı olan IT: Welcome to Derry, Andy Muschietti’nin yönettiği IT ve IT: Chapter Two filmleriyle sinema salonlarında hayat bulan karanlık evreni genişletiyor. Stephen King’in klasikleşmiş romanından uyarlanan dizinin yapımcılığını da yine filmlerin yapımcı koltuğunda oturan Andy Muschietti, Barbara Muschietti ve Jason Fuchs üstleniyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso ve Pennywise karakteriyle geri dönen Bill Skarsgård yer alıyor. İlk bölümün senaryosunu kaleme alan Jason Fuchs ve Brad Caleb Kane, aynı zamanda dizide ortak yürütücü yapımcı olarak da yer alıyor.

Korkuya hazır ol, her şey yeniden başlıyor…

Warner Bros. Discovery, dizinin global lansman kampanyası kapsamında davetlilere Kapadokya’da unutulmaz bir deneyim sundu. Kapadokya’yla özdeşleşen sıcak hava balonu gezileri sırasında, kırmızı bir balondan aniden beliren Pennywise gökyüzünde herkesi şaşkına çevirdi. Katılımcılar, dizinin lansmanını benzersiz Kapadokya manzarası ve Pennywise’ın kendisiyle özdeşleşen kırmızı balonu eşliğinde, ürperti dolu bir sürprizle kutladı.

Bu kez sadece ekranda değil, gökyüzünde de karşımıza çıkan Pennywise, Kapadokya’dan tüm dünyaya selam gönderdi!

HBO Original IT: Welcome to Derry, yeni bölümleriyle her pazartesi saat 05.00’te HBO Max’te.