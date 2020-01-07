Yakın Bir Galakside Hızlı Radyo Patlamaları Tespit Edildi

Dünyanın dört bir yanındaki gökbilimciler, 10 yıldan uzun bir süredir yalnızca birkaç milisaniye boyunca ortaya çıkan hızlı radyo patlamalarının izini sürüyor. Uluslararası bir araştırma ekibi, bu esrarengiz kozmik olayın yerini bir kez daha tespit etmeyi başardı.

Hızlı radyo patlamaları ya da İngilizce ismiyle Fast Radio Burst (FRB) olarak bilinen gizemli kozmik olay, hem kozmik anlamda çok uzaktan gelmesi hem de olağanüstü güçlü olması nedeniyle uzun yıllardır gökbilimcilerin ilgisini çekiyor.

FRB’lerin yüzlerce kaydı olmasına rağmen araştırmacılar, sadece dördünün kaynağını kesin olarak saptayabildiler. Şimdi, Batı Virginia Üniversitesi’ndeki araştırmacıların başını çektiği uluslararası bir bilim ekibi, beşinci kez bir hızlı radyo patlamasının yerini tespit etti. İngiltere'den Çin'e uzanan sekiz teleskoba dayanan keşif, 6 Ocak Pazartesi günü, ünlü bilim dergisi Nature'da yayınlandı.

Gökbilimciler, beşinci kez bir hızlı radyo patlaması kaynağı tespit etmeyi başardı:

Batı Virginia Üniversitesi’nde fizik yüksek lisans öğrencisi olan makalenin ortak yazarı Kshitij Aggarwal, iki temel hızlı radyo patlaması türü olduğunu söylüyor: Birden fazla kez yanıp sönen FRB’ler ve tekrarı olmayan tek seferlik FRB’ler. Bilim insanları, uzun süredir yaptıkları çalışma neticesinde tekrar eden hızlı bir radyo patlamalarının lokasyonunu ikinci kez belirlemeyi başardı.

Fizik ve astronomi bölümünden Sarah Burke-Spolaor, FRB'ler için kaynak galaksiyi belirlemenin, FRB'lerin ne tür ortamlarda yaşadıklarını ve ne üretebileceklerini anlamak için kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çekiyor. Araştırma ekibi, bu önemli keşif için New Mexico'daki devasa radyo teleskobu CHIME’yi kullandılar.

Keşfe dair en ilginç bulgu ise tekrarlayan FRB’nin Samanyolu benzeri bir sarmal gökadanın dönen bir kolunda olmasıydı. Söz konusu hızlı radyo patlamasının diğerlerine göre Dünya’ya daha yakın konumda olduğunu belirten araştırmacılar, bu tekrarlayan FRB'lerin muhtemelen güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları tarafından üretildiğini düşünüyor.

Dünya'dan yarım milyar ışık yılı uzaklıkta, "FRB 180916" olarak adlandırılan bu patlamanın, hızlı radyo patlamalarının arkasındaki gizemleri çözebilecek daha fazla çalışmaya olanak sağlaması bekleniyor.