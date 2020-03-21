Yeni Keşfedilen Bir Deniz Canlısına Plastik İsmi Verildi

Plastiklerin yayılması düşündüğümüzden çok daha korkunç bir hale gelmiş olabilir. Bilim insanlarının yeni keşfettiği bir canlının midesinden plastik çıkması üzerine plastikten esinlenilerek isim verildi.

Bazı canlı türlerinin isimleri aktivistlerden gelir, bazı canlı türlerine -dikkat çekmek amacıyla- Lady Gaga gibi ünlüler isim verir. Çoğu araştırmacı ya canlının çok belirgin bir özelliğini ya da kendi ismini kullanarak isim üretir.

Bu defa araştırmacılar çok daha farklı bir karar vererek canlıya plastik üzerinden isim verdi. Zira bu canlı türünün midesine plastik, bilim insanları kendisini keşfedemeden önce girmeyi başarmış durumda.

Marinara Çukuru’nda plastik

Yeni keşfedilen tür, Marinara Çukuru’nda yaklaşık 6,9 kilometre derinlikte bulundu. Karides’e benzeyen bu canlı türünün bazı örnekleri araştırmacılar tarafından inceleme amacıyla yakalandı. Yapılan incelemede türün bireylerinden birinin midesinde plastik örneğine rastlandı.

Bu vaka ile birlikte plastik sözcüğü ilk defa canlıların isimlendirmek için kullanıldı. Araştırmacılar, yaptıkları açıklamada “okyanuslara plastik yayılmasını durdurmak ve bu konuda acilen harekete geçmek için dikkat çekme amacıyla canlıya Eurythenes plasticus adının verildiği” söylendi.

Bu tırnaksılardan birinin karnında 0,65 milimetre boyunda plastik bulunduğu belirtiliyor. Araştırmacılara göre bu mikrofiber büyük ihtimalle Polietilen tereftalat olarak adlandırılan gruba giriyor. Bu gruptaki plastikler bizim “pet” olarak bildiğimiz gıda ambalajlarında yer alır.

Plastik kirliliği için çözüm bulunması gerekiyor

Bazı araştırmaların sonuçlarına göre plastik kirliliğinden kaçınmak imkansız. Yakın zamanda yayımlanan bir makaleye göre sırf bir plastik kapağı açmak bile havaya mikroplastik yayılmasına neden oluyor. Polyester kıyafetler de plastik kirlenmesinin yayılmasına neden oluyor.

Marinara Çukuru, dünyanın en derin yerleri arasında yer alıyor. 7 kilometreye yakın derinlikte bile plastiğe rastlanıyor olması, durumun ne kadar korkutucu olduğunu ve kirliliğin ne seviyeye ulaştığını gösteriyor.

Yeni türün yalnızca bir üyesinde plastik bulunmuş olması, türün genel olarak plastik kirliliğinden korunabileceği anlamına geliyor. Tabii bunun gerçekleşmesi için öncelikli olarak insanların plastik bağımlılığına bir son vermesi gerekiyor.